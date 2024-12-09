亞太資訊及通訊科技大獎　香港破紀錄囊括8個分項大獎

一年一度的亞太資訊及通訊科技大獎 （APICTA 2024），12月4至7日在汶萊舉行，香港代表團破紀錄囊括八個分項大獎，並奪得四個亞軍、三個季軍和三個優異獎，再次榮登15個參賽經濟體之首。



圖為2024年12月7日，數字政策專員黃志光與代表團於頒獎禮後合照。（政府新聞處圖片）

數字政策專員黃志光率領由25個團隊組成的香港代表團，在今屆盛會中展示了他們的創新產品及其應用。香港項目表現出色，在超過260個參賽項目中脫穎而出，為港爭光，獲獎項目包括：

大獎得主

* 港鐵公司及香港科技大學的「鐵路營運客流量預測及規劃 以港鐵推動城市前行」（業務數據分析類別）

* InnoLab Limited的「Try.Eat!人氣網紅配對平台」（消費者類別－數碼市場推廣／廣告）

* 蜂圖科技有限公司的CityGeni「智慧城市應用程式，為旅客和市民提供無障礙導航」（消費者類別－旅遊與款待）

* 綠色人工智能科技有限公司的「基於人工智能的分揀系統」（社區共融及社會服務類別－可持續性與環境）

* 香港特別行政區政府運輸署、快易通有限公司及奧雅納工程顧問的「不停車繳費系統『易通行』」（公營機構及政府類別－政府及市民服務）

* 基督教香港信義會信義中學的「人工智能視障人士購物助理」（學生類別－高中學生：應用）

* 香港浸會大學的「從羅馬化尼泊爾語到純尼泊爾語：使用Transformer架構為進行資源匱乏語言的AI音譯」（學生類別－專上學生項目：應用）

* 香港資訊科技學院（屯門）的「智護老」（學生類別－專上學生項目：方案）

圖為2024年12月6日，國家駐汶萊達魯薩蘭國大使館石榮科參贊（中）和數字政策專員黃志光（左七）與一眾嘉賓，在2024亞太資訊及通訊科技大獎「香港之夜」活動上進行祝酒儀式。（政府新聞處圖片）

亞軍得主

* 香港特別行政區政府機電工程署的「"ChillStream®" 人工智能製冷機組優化系統」（人工智能類別）

* 香港房屋委員會及香港吉歐系統有限公司的「香港房委會項目資訊管理及分析平台－『智築目』」（業務數據分析類別）

* 醫念科技有限公司的「『復康樂』遊戲運動訓練及監測系統」（社區共融及社會服務類別－健康與福祉）

* 香港房屋委員會及香港吉歐系統有限公司的「香港房委會項目資訊管理及分析平台－『智築目』」（公營機構及政府類別－數字政府）

季軍得主

* 港鐵公司及香港科技大學的「鐵路營運客流量預測及規劃 以港鐵推動城市前行」（工業類別－運輸）

* 聖保羅男女中學的「藥倍安心」（學生類別－小學及初中學生）

* 香港特別行政區政府機電工程署的「協助視察及救援工作的球型機器人」（公營機構及政府類別－政府及市民服務）

優異獎得主

* 香港培正中學的「職安保鑣」（學生類別－小學及初中學生）

* 拔萃女書院的「UMeta－教育用元宇宙」（學生類別－高中學生項目：應用）

* 德望學校的「Green Recycling（八合一智能回收箱）」（學生類別－高中學生項目：方案）

黃志光恭賀所有得獎團隊，稱香港代表團的傑出表現，突顯了香港在資訊及通訊科技領域的創新意念和頂尖技術，亦有助提升香港作為國際創科中心的領導地位。港府將繼續致力建構一個更蓬勃、更有活力的創科生態圈，進一步推動香港創科發展。