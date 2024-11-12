港奪兩項環球創科獎　東區醫院研真手感模型　機管局5G網絡提效

2024 環球創新及科技卓越獎，今年有超過100項來自全球各地的參賽項目，奬項不足十個，香港有兩個項目獲獎。分別是東區尤德夫人那打素醫院，及香港機場管理局。其中東區醫院研發的「『真』立體打印·具真實手感人體模型」技術，可製造出具脈搏跳動、貼合人手觸感的模型。東區醫院指，該技術可加強醫生臨床培訓，提高病人安全。



今屆環球創新及科技卓越獎有超過100項來自全球各地的參賽項目，當中僅不足10個獲獎，而香港有兩項項目獲獎。（賴卓盈攝）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，環球創新及科技卓越成就獎，被譽為「資訊科技界奧林匹克」，今屆有超過100項來自全球各地的參賽項目，獲頒獎項不足10個，而香港有兩項項目獲獎，代表香港的創科技術在國際得到認可。

獲獎的東區醫院，其「『真』立體打印·具真實手感的人體模型」技術，獲得今屆「創新電子健康解決方案獎（公營機構）」。東區醫院行政總監蘇潔瑩表示，該技術可透過真實的病人數據，如磁力共振相片，以及量度動物皮膚和肌肉等組織數據，製造出像真度高的人體模型。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（中）指，今屆環球創新及科技卓越獎有超過100項來自全球各地的參賽項目，獲獎項目不足10個，其中香港有兩項目獲獎，代表香港的創科技術在國際得到認可。（賴卓盈攝）

蘇潔瑩表示，透過該技術製造的人體模型，在手感上與人體相當接近。醫生除可感受到脈搏跳動外，亦可以透過超聲波掃描，觀察模型內部，如確認穿刺位置等，可加強醫生的臨床培訓。目前已引用到神經外科、外科、內科，兒科等部門的臨床培訓。

蘇潔瑩表示，透過該技術製造的人體模型，在手感上與人體相當接近。（賴卓盈攝）

除此之外，蘇潔瑩指，用該技術生產的每個模型，成本只需數千元，亦可反覆使用，可減少培訓成本。她表示，現時該技術主要運用於港島東聯網的醫療管理及臨床科技培訓中心。而日後如有廠商協助生產，亦會推廣該技術。

機管局工程及科技執行總監梁永基（右）指，機管局在2022年，已在整個機場範圍建立5G網絡，現時正在將5G覆蓋至三跑範圍。（賴卓盈攝）

至於香港機管局，則憑其「企業5G網絡」，獲得「智慧城市獎（公營機構）」。機管局工程及科技執行總監梁永基指，機管局在2022年，已在整個機場範圍建立5G網絡，現時正在將5G覆蓋至三跑範圍。

他表示，機管局透過其5G網絡，推動了機場各項電子服務，包括無人駕駛車、流動顯示屏，以及人面識別等等。他指，該項技術有助減少機場的人手操作，提升效率。