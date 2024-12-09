政府擬立法規定的士須裝車CAM和GPS　提供電子支付　料2026年完成

政府計劃立法規定所有的士必須安須車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統，另外，所有的士司機須提供電子支付方式提供乘客，預計2026年內完成。



根據運輸及物流局向立法會提交的文件，建議立法規定所有的士必須安裝車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統。當局指，系統有助阻嚇和打擊的士司機的不當行為、提升的士 駕駛安全，以及在的士司機和乘客出現爭拗時保障雙方權益，有利於提升的士服務質素和整體形象。

安裝的要求方面，當局指，不會要求所有的士須裝同一指定型號，車主可自行選購及安裝已獲運輸署審批的裝置。

攝錄系統安裝妥當後，運輸署會檢驗、亦須加以封蓋，確保合規和不會被更改或破壞。價格方面，當局預計採購及安裝成本約每輛的士3,500元至5,300元不等，之後每月營運及維護費用約為150元及200元。當局相信, 透過市場競爭，相關費用會有下調空間。

運輸署會聘用服務商架設和維護中央平台，這個平台須兼容各個運輸署審批的裝置所上傳的影音紀錄和數據，當局建議須被加密和儲存在車內的儲存裝置不少於30天，但毋須上傳至中央系統。