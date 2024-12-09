政府擬強制的士司機提供至少兩種電子支付　業界憂年長司機有困難

政府計劃明年第二季立法，規定所有的士司機必須提供至少兩種電子支付方法，2025年年底落實，若不遵從有「適當」罰則。現時不少的士只是接受現金，政府認為令乘客及遊客感到非常不便，亦容易引起糾紛，加上電子支付已經普及，現時是立法的合適時機。



政府計劃立法強制的士司機提供至少兩種電子支付方式。（資料圖片/梁鵬威攝）

規定至少提供兩種支付方式

政府表示現時香港多個主要公共交通工具，包括港鐵、專營巴士、電車等已接受不同電子支付方式，內地及不少國際都市亦已廣泛接受電子支付。雖然現時香港有部分的士司機接受電子支付，但仍有不少的士只接受現金，令乘客及遊客感到非常不便。

政府建議規定所有的士司機必須提供電子支付方式，並參考的士車隊制度的做法，要求的士司機提供至少兩種方式，包括二維碼和非二維碼方式。

二維碼支付方式：支付寶香港、香港微信支付、BoC Pay等

非二維碼支付方式：八達通、信用卡、FPS等



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政府：或涉及平台收費 相信競爭能令收費合理

提供電子支付或會涉及費用，例如採購或租用設備、交易手續費、將資金轉賬至銀行賬戶的手續費。政府表示明白業界擔心可能會有額外支出，但留意到不少電子支付平台有向的士司機提供免租機費、免手續費等優惠。政府又相信透過市場相互競爭，收費會維持合理水平。

業界擔心年長司機使用困難

運輸署10月底開始，與的士業界多次會面，並諮詢了的士服務質素委員會。有業界認為不適宜立法強制，擔心年長司機使用智能手機或電子支付有困難，以及長遠增加司機的營運成本等。

政府認為提供電子支付是大勢所趨，能更便利市民和遊客支付車費，提升乘車和旅遊體驗。加上本港的士牌照擁有權分散，而且的士司機大部分是租用的士的自僱人士，如果單靠宣傳教育或鼓勵方式，估計需要頗長時間才能達致全港的士廣泛提供電子支付方式的目標。政府又認為市面已有多種電子支付方式，形容現時是合適時機。

政府計劃規定的士司機至少提供兩種電子支付方式，非二維碼式八達通是其中一種。（資料圖片/羅君豪攝）

最快2025年年底推行 不遵從有罰則

政府計劃明年第二季向立法會提交修訂建議，年底落實，將會參考《道路交通(公共服務車輛)規例》的類近條文，訂定「適當」罰則。