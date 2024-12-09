的士業界引述政府「無錢」資助裝車CAM　反建議成本增可申請加價

政府計劃修例，規定的士車廂必須安裝攝錄系統，由車主承擔安裝及營運費。的士小巴總商會會長周國強支持，惟擔心令車主成本大增，曾建議運輸署資助，但對方以「冇錢」為由拒絕。他感嘆成本上漲加上生意不景氣，「把把刀都在業界頭上」。他引述政府表示，如果成本大增可以申請加價，現時業界暫時未有打算。



周國強曾建議政府資助業界安裝攝錄系統但被拒絕。（資料圖片/梁鵬威攝）

周國強：一向都希望裝CAM

的士小巴總商會會長周國強支持立法，很多司機都不抗拒安裝攝錄系統，認為此舉可以減少乘客投訴。他希望政府改善的士服務質素時，必須加強規管白牌車，「本身已經要扣分制，又要忍受貴保險，仲要面對白牌車競爭，咁我哋就真係慘！」

要求資助裝CAM 政府稱「冇錢」拒絕

政府估計安裝車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航，每架的士成本約3,500至5,300元，每月維修費約150至200元。周國強引述大部分車主將承擔成本，不會轉嫁司機。

不過，他說生意不景氣加上強制安裝會增加車主負擔，擔心令更多人不再投資，離開的士行業。周國強曾建議運輸署資助車主安裝，但署方以「冇錢」為由拒絕，令業界感到氣餒。

唔需要全數資助，津貼少少都好，佢連裝CAM都唔肯伸出援手，話政府冇錢，我哋聽完都無奈……把把刀都在業界頭上 的士小巴總商會會長周國強

周國強引述運輸署「反建議」：「政府有暗示過，如果成本真係增加咗好多，你就申請加價啦！」但他認為單以安裝成本申請加價申請加價，理據未夠強，業界現時亦無加價的想法。

認為接受電子支付能增加生意

除了要求安裝攝錄系統外，政府亦計劃要求的士司機提供至少兩種電子支付方式。周國強認為有助的士迎合年輕及旅客市場，增加生意額。他表示現時超過2萬名的士司機提供八達通支付，相信強制推行難度不大，「如果大家見到幫到生意額，就算70歲都一定會去裝。」

推動的士發展聯會副主席、車行負責人吳錦華同樣支持政府要求司機提供電子支付，他指部分年長司機或需時間學習如何使用，但長遠而言有助增加生意。

政府計劃立法強制的士司機提供至少兩種電子支付方式。（資料圖片/梁鵬威攝）

吳錦華：運輸署曾稱計劃資助一半安裝費

他亦支持政府要求加裝攝錄系統，認為可以減少乘客對司機的誤會及投訴，保障司機，希望政府可資助車主安裝。他上月與運輸署開會時，署方曾稱計劃資助一半攝錄系統安裝費，惟未有「拍板」落實。他認為，現時的士經營困難，如不發放資助，將對車主帶來很大打擊。