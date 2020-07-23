張震遠案｜昔日公職王、「頭號梁粉」淪階下囚　詹培忠爆借錢內幕

被視為「頭號梁粉」的前行政會議成員張震遠，涉任商交所主席時串謀財務總監蔡達英，隱瞞商交所惡化的財務情況，以避免遭證監會撤回自動化交易服務認可，張於上周五（17日）被裁定串謀詐騙及欺詐罪成，今天（23日）被判入獄四年。 62歲的張震遠一生傳奇，自1993年起擔任多項公職王，被譽為「公職王」，於梁振英參選特首期間，張暫停所有公職，出任梁的競選辦主任，及後獲梁振英委任為行會非官守成員，不過於2013年爆出的商交所事件，令人惹上官非，更被法庭頒令破產。 張震遠與金融服務界前議員詹培忠亦有金錢瓜葛，有「潮州怒漢」之稱的詹培忠昨更於其網台大爆當年借800萬元予張的內幕，指張的期票一度「彈票」，令其蝕銀行手續費，又指張震遠在梁振英做特首年代，權力相當於「副特首」。

梁振英於2012年角逐特首寶座，成為張震遠更上一層樓的契機。（資料圖片/盧翊銘攝）

生於調景嶺家庭 破格三度獲延任市建局主席

張震遠生於國民黨家庭，父親是曾任港九各界救濟調景嶺難民委員會主任的國民黨黨員張寒松，自細於調景嶺長大，中學畢業後赴英留學，取得數學及電腦科技一級榮譽學士學位，及後再到哈佛大學商學院修讀企業管理，取得工商管理碩士學位，隨後進入美國麥卡錫顧問公司。

張震遠的工職生涯於1993年展開，他當時出任中央政策組的全職顧問，與時任中央政策組首席顧問「魔僧」顧汝德關係密切。1995年，張出任市區重建局前身的土地發展公司董事。2001年起，出任市區重建局董事會成員。2005年1月1日，張震遠擔任廉政公署防止貪污諮詢委員會主席。2007年4月24日，張獲委任為市區重建局董事會主席。2008年，出任公務員薪俸及服務條件常務委員會委員，直至2012年底。

梁振英於2012年角逐特首寶座，成為張震遠更上一層樓的契機。張震遠於梁振英參選特首期間，張暫停所有公職，出任梁的競選辦主任，最終梁振英成功當選，及後更獲梁振英委任為行會成員。

梁振英成功當選特首後，張震遠風頭可謂一時無兩，2013年4月26日，政府刊憲，張震遠續任市區重建局董事會主席兩年，根據指引，同一公職任期不超過6年，本身已擔任市建局主席6年的張震遠獲延任，可算是非常破格的舉動。

梁振英成功當選特首後，張震遠風頭可謂一時無兩，三度延任市建局主席。（資料圖片/盧翊銘攝）

因商交所「由天堂跌落地獄」

不過由張震遠一手創立的商品交易所，卻令張震遠「由天堂跌落地獄」。商易所於2013年被揭發財務情況入不敷支，更拖欠員工薪金。2013年5月，張震遠辭去所有公職。2014年初，張被新利控股非執行董事梁志漢入稟香港高等法院，申請要求頒令張破產。2015年4月15日，張震遠因欠債最少1.2億港元，正式被香港高等法院頒令破產。2015年4月23日，張震遠因拖欠商交所前員工近34萬元，在九龍城裁判法院被判入獄6星期，但獲准保釋等候上訴，及後改判160小時社會服務令。

不過事件未有因被判社會服務令而完結，張震遠因欠薪案被警方以行使虛假文書方向調查，在梁振英離開政府41日後，張震遠被警方商業罪案調查科拘捕，並落案起訴。



張震遠一手創立的商品交易所，令其「由天堂跌落地獄」。(資料圖片)

詹培忠昨爆借錢內幕

張震遠與金融服務界前議員詹培忠的金錢瓜葛，一度成為社會茶餘飯後的討論議題。詹培忠昨天在其網台節目重提事件，稱2010年收到朋友電話，着他借800萬元予張震遠，詹說因自己樂於助人，於是決定借錢於張震遠。詹稱當時希望以支票換支票的方式借錢，不過張拒絕，希望詹直接過數予他，詹直言：「我話，嘩，幫人借錢呀，都要咁大牌！」詹再稱自己因「幫朋友幫到底」而答應他，在匯豐銀行匯款800萬元予張震遠，他笑指：「匯豐銀行收了我360元手續費，我沒向對方收回手續費」。

詹培忠：張震遠權力堪比副特首 倘「梁營」出事 首推張震遠

詹培忠續指，他在期票到期後到銀行入票，不過「彈票」，數天後再入票，最終收回800萬元借款。詹培忠形容，張震遠的權力在梁振英朝代相當於副特首，「張震遠的權力在梁振英時代相當大，相當於副特首的職位和權力」。

詹培忠又憶述，馬時亨於2012年9月17日在蘇浙同鄉會邀請他與記者吃飯，當時詹在飯局中直指，如果「梁營」有事情發生，第一個有問題的就是張震遠，因商交所負債累累，結果張震遠在飯局期間致電詹，問他有否說過這些話。