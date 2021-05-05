懲教倡視像瞻仰遺容　胡志偉斥署方對父不敬　詹培忠：無人情味

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-05 18:43

正因民主派「35+初選」案被還柙的民主黨前主席胡志偉，其父親上月中離世，早前他向懲教署申請外出奔喪，惟懲教署考慮保安因素後，拒批有關申請，稱可透過視像方式安排，安排胡志偉參與喪禮。 胡志偉團隊今天（5日）發聲明，指署方建議派出懲教職員到場，透過電子器材拍攝胡志偉父親遺體，讓他透過視像瞻仰父親遺容。胡志偉批評做法對去世父親不敬，拒絕有關安排。 曾於在囚期間申請外出的前立法會議員詹培忠批評，政府做法欠人情味，認為胡志偉「無理由走得去邊」。

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民主黨冀署方重新考慮

團隊在聲明中指，於4月上旬，胡志偉得知父親病危後，擬申請到醫院探望，惟因手續和時間的關係，未能到醫院見父親最後一面，對此感到十分難過，至今對於未許送別父親痛徹心扉。

團隊指，胡志偉作為胡家唯一的兒子，向署方申請外出，送父親最後一程，是人情與道理的問題，認為署方不要過份擔心。團隊又指到，署方建議派出懲教職員到場，透過電子器材拍攝胡志偉父親遺體，讓胡透過視像瞻仰遺容，胡及其家人直指「實難以忍受對去世父親如此不敬」，最終拒絕有關視像安排。

民主黨主席羅健熙指，該黨會盡最大努力與懲教署溝通，希望署方能重新考慮，讓胡志偉申請短暫外出送別父親。懲教署今日（5日）表示，該喪禮日期、時間及地點較早時被社交媒體廣泛報道，考慮保安因素後，決定不批准有關申請。

民主黨主席羅健熙指，該黨會盡最大努力與懲教署溝通，希望署方能重新考慮，讓志偉申請短暫外出送別父親。（梁鵬威攝）

詹培忠：無理由走得去邊 事件影響政府形象

過往曾有不少在囚人士申請外出許可，其中1998年因被控偽造文件罪名成立、被判入獄1年的詹培忠申請「提犯令」，希望返回立法會開會，就其譴責動議辯解，當時申請獲批惟署方要求詹進入會議廳前都須鎖上手銬，最終詹培忠拒絕。

詹培忠接受《香港01》查詢時批評，政府做法欠人情味，認為胡志偉「無理由走得去邊」，若懲教署擔心對方逃走，應找一至兩人作人事擔保，亦可「搵多三、四個人喺外圍睇著」，又認為事件影響政府形象，「政府咁樣非常曳，政府要服務人民，真係以為自己高高在上？」

詹培忠認為，事件不應與政治或是否涉嫌違反《國安法》有關，「政治點都好，政治雖然係敵對，但政治都會變，國民黨都會變共產黨，共產黨都會變國民黨。」