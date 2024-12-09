的士擬須裝車CAM　7旬司機呻成本貴情願退休　有人撐稱免被乘客屈

政府擬立法規定所有的士須自費安裝攝錄系統及至少兩種的電子支付工具，預計2026年完成。有的士司機認為，安裝車廂攝錄機能保障司機，遇上爭執時可免被乘客冤枉，「唔會上網小紅書話係就係」。不過，有七旬司機則不願再加裝支付系統，擔心不懂得操作，又批評安裝成本太貴，若沒有政府資助，會考慮退休。



政府擬立法規定所有的士須自費安裝攝錄系統及至少兩種的電子支付工具，預計2026年完成。(董素琛攝)

運輸及物流局計劃在明年第二季向立法會提交修例建議，於明年底規定所有的士司機必須提供至少兩種電子支付方式，包括二維碼及非二維碼支付方式。當局又期望業界於明年底至2026年中陸續安裝攝錄系統，包括車廂攝錄機、行程紀錄儀和全球衛生導航系統，於2026年內完成安裝，屆時再實施相關法例。

陳先生表示，兩年前已安裝多款電子支付工具，認為服務上有需要。（李振邦攝）

的士司機支持裝車CAM 遇事免被乘客冤枉

從事的士行業約6年、的士司機陳先生於3年前成為車主，兩年前起提供PayMe、轉數快、支付寶及微信支付等付款方式，即已符合日後的電子支付工具安裝規定。

陳先生，指當時電子支付公司有推廣優惠，加上認為服務上有需要，所以決定安裝。對於政府擬強制提供至少兩種電子支付方式，他稱，擔心較年長司機未能掌握相關操作，「唔知七八十歲嗰啲司機掌唔掌握到個技巧，佢哋可能對住個電腦、微信唔識用。」他又以自身經歷舉例，約兩年前安裝八達通支付系統，但因不懂操作而從未有使用。

至於強制安裝車廂攝錄機，陳先生表示讚同，認為此舉能保障司機，遇到爭執時，可免被乘客冤枉，「唔會上網小紅書話係就係」。對於要自費安裝，他笑言：「每一樣嘢都係成本，冇話貴唔貴。」他認為，政府若能向業界提供津貼資助會更好，如減免一年的士牌費。

林先生表示，若果政府不資助安裝攝影系統等，會考慮退休。（李振邦攝）

七旬司機不計劃再裝電子支付工具 憂不懂操作

政府估計，已符運輸署規格的攝錄系統，其採購及安裝成本約為每輛的士3,500元至5,300元不等，每月營運及維護費用約為150元至200元。七旬的士司機林先生認為，安裝等成本昂貴、難以負擔，若果政府沒有資助，會考慮退休，「咁梗係要政府資助先有得做啦，如果要我哋私人撳錢出嚟梗係唔做啦」。

林先生半年前起安裝微信支付，稱當時被供應商的優惠吸引。被問及會否考慮提供更多電子支付方式，他指不會，稱不懂相關操作，「佢夾硬要裝嘅我咪退休囉」。