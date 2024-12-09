霍啟剛發表精英體育研究報告　揭資助失衡　建議研究體育博彩

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今日（9日）發表《精英體育研究報告》，探討本地精英體育的現行資助機制並就本地精英體育發展提出建議。報告指，現行精英資助制度存在一些資源分配失衡的狀況；建議應檢討現行精英評核準則，並要打造體育產業，如考慮研究博彩與體育產業發展之間的關係。



立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛（右二）今日發表《精英體育研究報告》，探討本地精英體育的現行資助機制並就本地精英體育發展提出建議。（洪戩昊攝）

運動員資助分6級 最低每月$7130

政府將本地全職運動員分成6個級別，最高級的「精英甲+」運動員每月可獲44,500元標準資助，另有每月50,000元額外資助；最低級的「成年隊」運動員每月則可獲7,130元標準資助，另有每月8,390元額外資助。

報告指，現時存在一些資源分配失衡的狀況，包括有獎牌運動員因項目級別不高而獲得較低資助，或是項目被奧運和亞運剔除而被迫降級等。

桌球勢遭削8成資助 桌球總會主席：很「無辜」

桌球是其中一個被奧運和亞運賽項剔除而被迫降級的體育項目。中國香港桌球總會主席羅永聰表示，香港桌球在1998至2010年亞運均有獎牌（2010年亞運後，桌球被剔出亞運），形容「成績合乎政府及體院嘅期望」，亦拿得足夠分數成為體院「A級」精英項目；但因為桌球目前不是奧運和亞運項目，未來將被降格至「B級」精英項目，運動員資助金額會大減8成。

羅永聰形容桌球很「無辜」，因為桌球比賽在香港很受歡迎，如2022年香港世界桌球大師賽刷新了史上最多現場觀眾的職業足球賽紀錄。桌總對桌球能否成為奧運或亞運項目沒有話語權，對於被削資助沒有甚麼能做到。

中國香港桌球總會主席羅永聰直指桌球很「無辜」。（洪戩昊攝）

倡政府為新興運動提供資助渠道 栽培有潛力運動員

霍啟剛指，新興運動受年輕人歡迎，對場地要求亦較傳統運動低，符合香港發展要求。故報告亦建議政府提供新興運動資助的渠道，如探討為具備獲得奧運獎牌潛力的運動員提供直接渠道的特殊資助，打破現有資助限制。

霍啟剛指，新興運動受年輕人歡迎，對場地要求亦較傳統運動低，符合香港發展要求。（洪戩昊攝）

報告提出打造體育產業 拓寬市場資金來源

報告就本地精英體育發展提出了一些建議，例如要打造體育產業，拓寬市場資金來源，而非倚賴政府資助。報告指，在全球體育產業的發展中，商業機構的投入不可或缺，如在2020年日本70多個體育總會的總收入中，63%來自商業收入，公帑資助只有18%。

報告建議政府考慮研究博彩與體育產業發展之間的關係，在健全有效的博彩監管之下，以博取收入對精英體育培養進行投入，為精英體育深入發展帶來重要資金參與。

報告其餘建議包括通過支持退役運動員探索粵港澳大灣區的工作機遇，拓闊退役運動員的出路、透過發展多元化收入來源以強化體育總會的角色功能及檢討現行精英評核準則，重視香港優勢項目的持續培養。