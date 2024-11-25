桌球｜吳安儀出戰女子大師賽獲季軍　名將伊雲絲破錦標荒

11月22至23日在英國舉行的女子桌球大師賽，港將吳安儀獲季軍；而女子桌球名將伊雲絲（Reanne Evans）則第七度奪冠，打破逾一年的錦標荒。



目前世界排名第2的吳安儀，在女子桌球大師賽直入16強，先以3:0淘汰另一港將蕭詠雯，8強在落後0:2下連取3局，3:2反勝印度球手Amee Kamani。然而來到4強遇上現世界第一的泰國球手勒查活（Mink Nutcharut），終以2:4敗陣，無緣決賽，獲得季軍。

泰國球手勒查活目前世界排名第一。（WWS）

勒查活打入決賽後，遇上曾12度奪得世界冠軍的39歲名將伊雲絲，伊雲絲自2023年英國錦標賽冠軍後，一直未有冠軍進帳，今次鬥25歲的勒查活，一度戰成3:3，需打第7局決勝，最終伊雲絲以4:3獲勝，第七度奪得冠軍，破錦標荒之餘也擴大自己保持的女子大師賽奪冠紀錄。

在女子大師賽結束後，女子桌球世界錦標賽會在明年1月上演。