桌球︱特林普隨奧蘇利雲做香港人？　一哥情傾溜冰女神遠離英國

桌球天王奧蘇利雲早前成為「香港人」的消息，已夠震撼，世界排名第一球手特林普（Judd Trump）受訪時亦稱「不再享受在英國生活」，自言大部分時間身處香港和杜拜。

他的女友正是香港著名花式溜冰選手馬曉晴，特林普隨時步奧蘇利雲後塵做「香港人」。



特林普2019年贏得桌球世界冠軍，目前世界排名第一。（Getty Images）

很多時間身處香港和杜拜

35歲的特林普疫情期間在布里斯托（Bristol）興建新屋，惟接受英國《太陽報》記者Rob Maul訪問時稱，「已不再享受」在英國的日子，只會在大賽和探望父母才回國，「現在我的行程跟過去34年略有不同，很多時間會在香港和杜拜。」

他表示，「遊歷全球令我很開心，目前花在英國的時間愈少愈好，因為我已不再享受在那裏的時間。」

今年8月，特林普在香港過生日。（IG）

「遠離英國絕對有好處」

特林普解釋，「當仍相對年輕，嘗試盡量在桌球枱以外也有美好時光。知道自己不用花20個小時回家，對我會較輕鬆，會幫助到我。」他說現在不會再以英國為基地，「我不覺得必須長期留在英國。」

他認為，「比賽前大部分時間留在亞洲，對我目前的桌球生涯是最好的」，並認定：「遠離英國絕對有好處……身處全球溫暖的地方較家鄉更能令我享受桌球。」

馬曉晴與特林普曾在另一球手利蘇斯基的Instagram限時動態大合照同框。（IG）

特林普日前在南京舉行的國際桌球錦標賽16強出局後，提早回國預備一系列大賽，先是下周上演的王中王賽（Champion of Champions），繼而是英國錦標賽和大師賽。

他直言大賽過後不會留在英國，還開玩笑說，如父母想念他，「至少他們可以看電視睇我比賽，在英國的大賽他們總是會在現場支持。」

今年3月與馬曉晴戀情曝光

香港「溜冰女神」馬曉晴與特林普被發現一次又一次在社交媒體「撞相」，疑似曾同遊摩洛哥、杜拜和香港，今年3月特林普出戰「香港國際桌球明星挑戰賽」，馬曉晴入場觀看他對奧蘇利雲的比賽。

加上比賽前一晚在周一晚，特林普與同為桌球手的好友利蘇斯基（Jack Lisowski）結伴夜蒲，馬曉晴亦有同行，利蘇斯基還在社交網站的限時動態分享特林普及馬曉晴同框的扮鬼臉大合照，讓戀情曝光。

特林普馬曉晴疑同遊意大利

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今年8月在香港過生日

即使二人未有公開「認愛」，今年6月特林普和馬曉晴同遊意大利，各自在Instagram分享在威尼斯的照片無論背景和角度幾乎一模一樣，亦分別到距離米蘭市約50公里的科莫湖（Lake Como）留下足印。

更明顯的例子是今年8月特林普選擇在香港過生日，他在IG分享多張照片並留言，「在中國和香港度過一個美好的生日，多謝每位令它變得特別的人。」特林普會否仿傚前輩奧蘇利雲申請優秀人才入境計劃（優才計劃）來港，仍是未知數，可以肯定的是他每年不少時間將逗留香港，各位球迷落足眼力，隨時在港見到這位「新街坊」。