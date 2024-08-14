鄭泳舜｜建立健全梯隊　助精英體育薪火相傳

香港體育健兒在巴黎奧運大放異彩，取得兩金兩銅的佳績，讓香港掀起前所未有的體育熱潮。本港運動員在大型運動會續創佳績，是過去十年持續投放資源的成果，讓香港體壇步入一個小小的收成期。然而，體育發展是新人輩出，若要保持此勢頭，在日漸競爭激烈的大型綜合性運動會比賽燃續佳績，持續優化對精英運動員的支援制度，著力建立健全的第二、第三梯隊，做好承傳的工作，是十分重要。



來稿作者：鄭泳舜



身為體院副主席，對於如何為本港體壇持續注入新血，筆者有幾個觀察和想法。近日有輿論提出，透過政府「精英資助」評核而成為「B級」運動項目的運動員，所獲得的資助與「A級」運動項目差距頗大，令人擔心未能成為最頂尖的全職運動員生活困難。但筆者認為，對運動員的支援不能只是「講錢」，還需要教練、住宿、膳食、教育、運動科學和運動醫學等全方位配套。即使值得研究為不同運動級別的運動員「加人工」，也必須維持對精英運動員的綜合性支援，才能營造良好的訓練環境。

值得注意的是，替香港勇奪首金的「劍后」江旻憓和躋身羽毛球混雙八強的謝影雪，近日談到自己克服傷患的故事時，都歸功於醫療團隊在背後的協助，才得以在奧運舞台上展現光芒，可見運動員取得佳績，離不開一支包括教練、醫生、物理治療師等人在內團隊的整體配合。筆者近年積極參與體院的工作，對運動生涯短暫有更深切的體會，因此希望日後可特別在運動醫學和運動科學方面多做功夫，幫助運動員減少受傷，萬一受傷也可加快康復。

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓8月11日正式成為馬會對外事務助理經理，出發前往杭州參與共創明Teen計劃學習團。(（鄭子峰攝）

對不少運動員而言，最擔心的不單是場上的表現，還有退役後的出路。江旻憓在奧運奪金不久便宣布「急流勇退」，這正好反映了何在退役轉型，是每名運動員的必經階段。然而，成為教練並非運動員轉型的唯一出路，近年就不少運動員成功投身商界，為自己的職業生涯開闢了新天地，但若能協助部分留在體育界，例如從事體育市場推廣工作，讓他們多年累積的經驗以另類方式貢獻給本港體壇，這將更為理想。

事實上，近年來不少運動員受到廣告商青睞，接拍廣告或成為品牌代言人，這顯示大眾對他們成就的認同。因此，如能建立更完善的體育產業鏈，可望為退役運動員帶來更多機會，減少他們的後顧之憂，能更專心投入訓練。

體育總會的管治對運動員在賽場上的表現，亦有著至關重要的影響。近年來，一些與運動員選拔相關的事議事件引起廣泛關注，筆者了解政府一直在完面審視本港體育總會的管治和架構，希望在巴黎奧運之後，能盡快公布檢討結果，重中之重是建立一套健全的選拔機制，藉著創造公平環境，讓運動員明白只要付出努力，取得良好成績，就有機會在體育舞台上一展身手。

除此之外，提供足夠訓練場地和設施也是發展運動事業的關鍵，筆者期望當局盡快落實「體育及康樂設施十年發展藍圖」，《施政報告》亦曾提及興建的劍擊館、游泳館和城市運動中心，也應盡快制定落實時間表。目前，在場地資源有限之下，普羅市民參與休閒運動與精英運動員進行專業訓練之間不時存在「爭場」情況，這並不理想，若要支持精英運動的發展，必須理順這一問題，盡量為不同項目的頂尖運動員提供專用訓練場地。

作者鄭泳舜是立法會議員、香港體育學院副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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