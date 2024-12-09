數碼港AI超算中心及AI實驗室開幕　孫東：AI發展重要支柱

數碼港於今日（9日）舉行「人工智能超算中心及人工智能實驗室」開幕典禮，其超算中心為全港規模最大的超算中心，首階段設施的算力總容量年內可提升至1,300匹，並於明年可逐步提升至3,000匹。而人工智能實驗室則集結本地AI生態夥伴企業的研發實力，為展示AI方案、發表服務產品等提供互動空間。



數碼港「人工智能超算中心及人工智能實驗室」今日（9日）開幕。（資料圖片)

創新科技及工業局局長孫東指，算力是AI算法運行和數據處理的根基，優質的算力基礎設施更扮演推動產業發展及創新突破的關鍵角色，故超算中心將作為AI發展中的重要支柱。他亦表示，超算中心將成為匯聚及培育AI相關專才的搖籃。

而人工智能實驗室則集結了本地AI生態夥伴企業的研發實力，為展示AI方案、發表服務產品等提供互動空間。展出的科研成果來自本地初創公司 Weitu AI、Votee AI、Stellaris，以及落戶數碼港的重點企業壁仞科技、永信至誠、科大訊飛、中影年年，和數碼港生態夥伴浪潮雲、思科等近15間企業，藉以促進人工智能相關研發及合作。

創新科技及工業局局長孫東指，算力是AI算法運行和數據處理的根基。（資料圖片)

數碼港董事會主席陳細明指，目前數碼港已經引進多間AI重點企業，並與有關龍頭企業建立不同的策略合作，亦匯聚了超過330間專注研發AI及大數據的初創企業，包括機械人技術、金融科技、智慧生活等。

孫東：「人工智能資助計劃」反應踴躍

另外，孫東指政府在10月推出的30億元「人工智能資助計劃」反應踴躍，於兩個月內，數碼港已收到超過10宗來自本地院校、初創企業及研發機構等的申請，而政府委任的「人工智能資助計劃委員會」已就首批申請進行初步評審。

人工智能資助計劃委員會主席冼漢廸指，數碼港秘書處收集相關資訊，經過篩選及顧問委員會深度討論後，將致力在提交申請後3個月之內給予結果。他表示，篩選主要會考察其AI理解、專業能力、要求算力等。對於政府財政狀況不佳，審批時是否會更加審慎，他表示30億元款項已經撥出，會盡量做到公開透明，對於有投資關係及親戚關係者均會避嫌，做到公平公正。