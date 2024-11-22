視察人工智能超算中心　李家超：全方位策略完善創科生態圈

行政長官李家超今日（22日）與創新科技及工業局局長孫東到數碼港，視察人工智能超算中心和人工智能實驗室，並出席香港人工智能科普培訓基地成立典禮及百度智能雲（香港）人工智能創新基地落成簽署儀式。他稱，正努力建設香港成為國際創新科技中心，「官產學研投」環環相扣，特區政府一直透過全方位的策略，完善創科生態圈。



李家超（前排中）到數碼港，視察人工智能超算中心和人工智能實驗室，並出席香港人工智能科普培訓基地成立典禮及百度智能雲（香港）人工智能創新基地落成簽署儀式。（李家超FB）

李家超指，數碼港人工智能超算中心首階段設施預計今年內投入服務，將提供約每秒浮點運算300千萬億次（PFLOPS）的算力，並會逐步提升至3000 PFLOPS的水平，相當於一小時可完成近100億張圖像處理。這將為香港業界對算力的迫切需求提供有力支撐，並促進本港人工智能相關行業的科研突破。同時，數碼港人工智能實驗室展示了一系列人工智能方案、服務及產品，讓企業可以測試及體驗，促進相關的研發及合作。

李家超到數碼港，視察人工智能超算中心和人工智能實驗室，並出席香港人工智能科普培訓基地成立典禮及百度智能雲（香港）人工智能創新基地落成簽署儀式。（李家超FB）

李家超（前排左二）與孫東（前排右二）到數碼港，視察人工智能超算中心和人工智能實驗室，並出席香港人工智能科普培訓基地成立典禮及百度智能雲（香港）人工智能創新基地落成簽署儀式。（李家超FB）

他稱，香港近日在國際管理發展學院發布的《2024年世界數碼競爭力排名》上升三位至全球第七位，反映香港繼續是全球最具數碼競爭力的經濟體之一。人工智能是新一輪產業革新及數字經濟發展的重要驅動力，香港必須把握機遇，進一步提升自身的競爭力和創新能力。