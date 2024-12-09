跨年倒數｜保安局：延長羅湖、深圳灣口岸服務時間　正待內地審批

旅發局今日（9日）宣布，12月31日除夕夜將舉辦跨年倒數活動及煙花匯演，歷時12分鐘。保安局回覆查詢表示，因應活動，港府已與深圳政府已商討好延長屆時的關口服務時間，包括羅湖口岸及深圳灣口岸。國家口岸部門正進行審批，詳情會盡快公布。



煙花將有特別調配的天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等，五層煙花同一時間在不同高度爆破。（旅發局模擬圖片）

旅發局表示，今年除夕跨年倒數煙花闊度長達1,300米，歷時12分鐘。旅發局將安排5艘躉船及16艘浮船，組成前後排列的陣型，多層次及角度發放煙花。3座港島地標建築亦有樓頂煙火，營造高低、動感的構圖。

8個最佳煙花觀賞位置。（圖片來源：旅發局）

保安局發言人回覆查詢表示，因應本港今年除夕夜將有跨年倒數煙花匯演，香港和深圳政府已商討好延長跨年夜的關口服務時間，包括羅湖口岸及深圳灣口岸。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。

另外，運輸及物流局表示，運輸署與各交通營辦商會為除夕夜跨年倒數煙花活動作出相應交通安排，包括在服務時間及班次上作出配合，以滿足乘客出行需求，並透過不同渠道發放最新交通資訊，指詳情會適時公布。

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