煙花匯演後內地客滯留　議員倡更多口岸24小時通關　節日先行先試

除夕元旦假期有逾22.3萬旅客訪港，新年倒數及觀賞維港煙花匯演後，大批旅客未能即晚返回內地，滯留在港，其中在上水站，有不少旅客席地而坐。有立法會議員則指，港府應趁此機會與內地反映，爭取有更多關口落實24小時通關，即使短期未能全天候24小時通關，也應爭取在節慶日子「先行先試」。



立法會議員江玉歡表示，內地旅客現時來港很多都是一日遊，昨晚有大批內地旅客趕返內地是可以預見的情況，「我哋唔會話夾硬要佢住一晚㗎嘛，係咪啊？咁交通安排理論上我哋要預計到，點樣令到佢地最快可以過到關、返到上去。」

事件有危就有機

問到今次事件會否影響內地旅客來港，她則認為不會，又稱「有危就有機」，建議港府趁此機會與內地反映兩地交往確實有需要，做好溝通，爭取有更多關口可以落實24小時通關，不止方便旅客，也便利港人，即使目前暫未能全天候24小時通關，也應爭取在節慶日子「先行先試」。她續指，關口24小時通關，相信會有更多旅客在港逗留得更夜，對香港夜經濟也有幫助。

江玉歡：唔想見到內地客喺啲站到坐

本港在農曆新年將再放煙花，江玉歡促港府盡早與內地政府商討，在農曆新年期間，讓多個關口24小時開放，「特別處理先喇，咁樣都方便到，我哋都唔想見到啲內地客喺啲站嘅樓梯到坐。呢樣真係，睇到都覺得唔係咁好睇，遊客搞成咁，呢樣係可以做得更好。」

目前，本港只有皇崗及港珠澳大橋實施24小時通關。國家發改委在去年12月25日發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，提出24項措施，包括改善中港澳通關流程，在更多口岸實施24小時通關和「一地兩檢」模式等。