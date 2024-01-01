煙花匯演後大批內地客滯留　早有前科　旅遊界批港府無早作準備

除夕元旦假期有逾22.3萬旅客訪港，新年倒數及觀賞維港煙花匯演後，大批旅客未能即晚返回內地，滯留在港，其中在上水站，有不少旅客席地而坐。有旅遊業界指，早於2023年11月，中環舉行多場演唱會時已出現類似情況，當局卻未有早作安排，令香港形象受損。



▼1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，類似情況早於2023年11月，中環舉行多場演唱會時已出現，認為當局理應能預視這些交通情況。他續指，維港煙花匯演後，凌晨時段有大批旅客未能返回內地，要徹夜在上水等候，有損香港形象。

針對昨晚來往皇崗口岸與太子的「跨境全日通」過境巴士，因口岸附近的新深路嚴重擠塞，而未能「回車」載客。崔定邦認為，須徹查皇崗口岸與香港連接路大塞車的原因，往後也應安排巴士及跨境巴士優先通過。

他也建議，未來至少在年三十晚、及年初二這些出入境高峰期，也難以靠巴士應付旅客需求，羅湖口岸應在上述日子4小時通關。

議員批港府未將「深港一體化」放心上

立法會議員李梓敬亦指，類似情況在11月多場在中環舉行的演唱會之後，已經有所出現，而今早凌晨有大批旅客要返回深圳，完全在掌握之內，但交通當局無視狀況，內地旅客徹夜通宵在上水等候，巴士公司又不願加派巴士疏散乘客，傷害香港形象。

他批評情況絕對不可接受，事件亦反映個別部門對於「深港一體化」、「建設好粵港澳大灣區」，純粹當作口號，根本沒有放在心上。