Google熱搜榜｜美斯本地頭條稱冠　打羽毛球、特首常用四字詞上榜

Google 香港2024年度搜尋榜今日（10日）出爐。阿根廷球王「美斯」（Lionel Messi）來港參與表演賽缺陣風波，令美斯一詞登上今年熱搜本地頭條首位。教育局教材建議中學生有性衝動時去「打羽毛球」，惹起社會熱議，令「打羽毛球」一詞成為熱搜用語意思第二位。另外，行政長官李家超以及官員常說的「由治及興」亦榜上有名，排第十。



美斯2月來港表演賽未有落場。（資料圖片）

最關注本地頭條：美斯、垃圾徵費、廖孖記、舒適堡

今年2月，球王美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密來港進行表演賽，但美斯全程坐後備席，沒有換上球衣，至完場始終未有上陣，令一眾球迷大失所望，更有人形容是「世紀大騙案」。事後主辦方要退款平息球迷怒氣，時任文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦多次回應事件，令美斯一詞成為今年度熱搜本地頭條

政策方面，備受爭議的垃圾徵費登上熱搜本地頭條第三位。政府於今年5月宣布暫緩措施，至今落實無期。此外，捲入食安風波的百年老店廖孖記和大型連鎖健身中心舒適堡分別登上第五及第七。今年7月，廖孖記衛生腐乳王被檢出含菌量超標12倍，食安中心踢爆腐乳非香港製造，廖孖記解釋早於30年前從內地購入白腐乳加工。舒適堡則於今年9月宣布「暫時全線結業」，其後由醫療美容集團perFACE以perFIT品牌接手其中兩間健身中心。

熱搜用語：打羽毛球第二 由治及興第十

不少港人透過Google搜尋潮語意思。政府今年8月公布公民、經濟與社會科的性教育教材惹起社會熱議，提及一男一女有性衝動時，建議去「打羽毛球」，「打羽毛球」一詞成為熱搜用語意思第二位。

「有性衝動一起去打羽毛球」為網民熱議。（資料圖片）

行政長官李家超及政府官員多次形容香港已「由亂到治」走向「由治及興」，「由治及興」成為熱搜用語意思第十位。該四字詞經常被被網民引用，「咁係因為你悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處」更成為網絡金句。

熱搜關鍵方面，今年11月的「美國大選」成為港人最關注議題，居於榜首。（Reuters）

熱搜關鍵字：美國大選、九龍城寨之圍城、破．地獄

熱搜關鍵字即搜尋量飆升得最高的關鍵字，今年11月的美國大選居於榜首。今年多部港產片好評如潮，其中《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》分別登上熱搜關鍵字第二及第四位，前者代表香港提名角逐今屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片，後者則已衝破1億票房。

奧運港隊代表登熱搜本地話題人物

八月的巴黎奧運，港隊歷史性奪得兩金兩銅，三名獎牌運動員江旻憓、張家朗及何詩蓓雄霸熱搜本地話題人物頭三位。其中江旻憓完成賽事後宣佈退役，之後轉到馬會工作。

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