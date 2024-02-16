美斯之亂｜Tatler總裁最新稱賽前15分鐘知他缺陣　與早前說法有異

阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密CF（Inter Miami CF），早前與港隊進行表演賽，但因美斯全場齋坐無上陣，發酵成「美斯之亂」。主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière日前接受外媒訪問時稱，自己在比賽開始前15分鐘才知道美斯不落場。不過翻查10日前他在記者會中所指，大會在比賽上半場結束後，才知道美斯不能上陣，明顯與最新說法不同。



根據Tatler Asia與國際邁阿密協議，隊中球星包括（左起）美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯以及佐迪艾巴，除非受傷外，均會上場作賽。（袁志浩攝）

Michel Lamunière：整個上半場努力尋找讓美斯出場方案

美斯無上陣的風波，至今仍未平息。Michel Lamunière接受體育外媒The Athletic訪問時表示，自己是於賽前15分鐘（15 minutes before the start）才知道美斯不落場比賽，「整個上半場，我們都努力尋找讓美斯出場的方案。」

他重申，根據Tatler Asia與國際邁亞密簽訂的協議，美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴4大球星除非受傷，均會出場至少45分鐘。

▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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被問到邁阿密此舉會否違反協議，Michel Lamunière表示，目前正與所有合作單位，當中包括邁阿密國際、香港政府，以及經理人，又重申Tatler Asia一直與邁阿密及其班主碧咸保持溝通。

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière於2月5日開記者會，公布撤回申請1,600萬元政府資助。(梁鵬威攝）

賽後翌日聲明：上半場後邁阿密指美斯無法出賽

不過翻查2月5日Michel Lamunière宣讀TATLER ASIA官方的聲明全文，大會在合約中有列明美斯、蘇亞雷斯，除非受傷外會上場，在賽前教練提交的官方名單，稱美斯等球員列入替補名單，因他此仍相信有機會上場。在上半場結束後，國際邁阿密管理層表示美斯因傷無法出賽，大會已即時通知港府。

聲明所指大會在上半場結束後才知美斯不能上陣的說法，明顯與Michel Lamunière最新所指，賽前15分鐘才知道美斯不會落場的說法並不相同。

2月5日 TATLER ASIA官方聲明全文：



TATLER XFEST香港嘉年華 「香港隊 對 國際邁阿密CF」

香港，2024年2月5日

各位媒體朋友午安。

今天，我代表Tatler Asia發表聲明，回應公眾對美斯缺陣2月4日周日「香港隊 對 國際邁阿密CF」比賽的失望心情。

根據與國際邁阿密CF的協議，隊中球星包括美斯（Lionel Messi）、佐迪艾巴（Jordi Alba）、沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets）以及其他於比賽前加入球隊的著名球員（如蘇亞雷斯（ Luis Suárez），除非受傷外，均會上場作賽。Tatler Asia 亦據此為Talter XFEST香港嘉年華作出宣傳。

於周日（2月4日）的比賽前，在國際邁阿密主教練馬天奴（Gerardo Martino） 提交簽署的官方球隊名單中，顯示美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴和沙治奧布斯基斯一起被列入替補名單，表示適合上場。 Tatler Asia因此相信美斯和蘇亞雷斯會有機會上陣作賽。

上半場結束後，國際邁阿密管理層表示美斯因傷無法出賽，Tatler Asia立即通知香港政府，並在下半場敦促國際邁阿密管理層，要求美斯向球迷發表講話，但最後無功而回。

在整個過程中，Tatler Asia的初衷是希望透過匯聚世上最優秀的運動員，讓這項賽事在香港取得圓滿成功。Tatler Asia理解並深感本地和海外球迷，以及賽事持份者的失望心情。儘管如此，Tatler Asia仍然希望球星訪港期間所參與的社區活動，為香港青少年、年輕運動員、有特殊需求的青少年，以及本地學校、體育協會和非政府組織帶來的正面影響能夠持續。

Tatler Asia 對這次活動以令各位失望深感遺憾，因此決定正式撤回M品牌及港幣一千六百萬元基金的申請。

▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼

