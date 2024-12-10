退休技術員未留神撞推單車男童　感自責稱不再開車　認罪囚13月

退休實驗室技術員在大埔元洲仔駕車時，涉超速及衝燈，並把一名13歲推著單車的男童嚴重撞傷，男童頭顱骨及小腿多處骨折，並需進行開腦手術。技術員早前承認危險駕駛罪，求情稱感自責亦睡不安寧，希望男童能夠康復，也準備不再駕車。案件今(10日)在西九龍法院(暫代區域法院)判刑，暫委法官劉綺雲接納被告當時故著認路無留意交通燈號及行人，並非蓄意衝燈，其超速程度亦不算高，但有最少6秒無留意路面情況釀成意外，判他入獄13個月，停牌2年，並須自費完成駕駛改進課程。



被告王本方，62歲，退休前在中學任實驗室技術員，他承認1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2023年5月6日，在新界大埔大埔公路元洲仔段近危險駕駛，引致麥姓男子身體受嚴重傷害。

大埔公路元洲仔段近宏福苑對開單車被私家車撞倒

麥童被撞傷後頭顱骨骨折，需接受腦部手術後。其父母在病房外守候時十分擔心。（王譯揚攝）

被告撞到麥童時發出唉啊聲

劉官判刑時稱，根據被告的車記錄儀片段，他撞到麥童時發出：「唉啊！」的聲音，似是發現撞到人。劉官亦參考了麥童的多份醫療報告，指麥童傷勢嚴重，但康復尚算良好，聽力正常，手腳行動能力穩定良好，可步行及做運動，情緒控制亦有進展，只是仍須跟進情緒、視力和超重等問題。

被告求情信稱感自責並望麥童康復

辯方書面求情則指，被告患糖尿病及眼疾，並須照顧年邁母親，被告在求情信指他事後感自責及睡不安寧，希望麥童能康復。他也不打算再駕駛。法官經考慮後判被告入獄13個月。

麥童過馬路是捱撞

案情指，麥童去年5月6日晚上約10時推單車過行人路時，被告所的私家車衝紅燈把他撞倒。法證科學專家檢視後認為，碰撞前的車速是每小時61-67公里，超出路段車速限制每小時50公里。警員到場時，被告稱完全睇唔到有單車。

左眼視力及小便亦受影響

麥童被撞受嚴重受傷，留醫至8月才出院。醫療紀錄顯示，麥童的頭顱骨及小腿等多處骨折。他事後步行和運動均受影響，左眼視力及小便亦受影響，並有情緒問題，目前仍須到多個專科定期覆診。

案件編號：DCCC39/2024