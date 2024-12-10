斥6億資助巴士公司的士車主換電動車　2050年所有巴士的士零排放

政府今日（10日）發布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》及時間表，介紹三項措施，包括資助專營巴士營辦商購置電動巴士、資助的士車主購置電動的士、拓展充電網絡，以達至在2050年前車輛零排放。環境及生態局局長謝展寰出席發佈會表示，政府今個月內將發信邀請合資格的士車主及專營巴士公司參加資助計畫。

根據環境及生態局提交立法會文件，政府建議為約600部專營巴士營辦商新更換或添置單層雙層電動巴士，每輛分別資助40萬元及80萬元或成本的 25%，以較低者為準。擬議資助計劃預計涉及的總資助額約為4.7億元。的士方面，當局建議每輛電動的士資助額為45,000元，即相當於電動的士目前的市場價格約10%至25%不等，擬議資助計劃預計涉及的總資助額約為 1.35億元。



環境及生態局局長謝展寰在發佈會表示，公共巴士及的士每年碳排放量超過140萬公噸，佔總排放量4%。為促進可持續發展，盼引領業界綠色轉型，並採取鼓勵為主、循序漸進，避免轉嫁成本予乘客的原則。他透露，政府會在今個月內發信邀請合資格的士車主及專營巴士公司參加資助計畫，又預計電動車車價差距會不斷收窄，甚至比傳統車輛更加便宜。

為推動轉用電動巴士和電動的士，以達至在2050年前車輛零排放，政府推出三項措施。包括資助專營巴士營辦商購置約600輛電動巴士，減低增加票價的壓力，專營巴士營辦商須在2027年底前訂購電動巴士。例如每輛單層電動巴士獲資助40萬元，而每輛雙層電動巴士獲資助80萬元，或車輛資本成本25%（較低者為準）。

另外，政府資助的士車主購置3,000輛電動的士。例如每輛電動的士45,000元，並優先更換老舊的的士。政府將發信邀請車齡最高的3,000輛的士的車主的士車主須，2個月內回覆接受資助、6個月內訂購電動的士及12個月內為電動的士領牌。

政府亦將推展充電網絡，在現有約1 500個快速及高速充電樁上，到2027年底額外提供至少500個可支援的士的高速充電樁，並協助專營巴士營辦商在巴士車廠安裝充電設施，在新建的公共交通交匯處或巴士總站預留位置，安裝專用充電設施。

至於私人市場的充電網絡，政府停車場的電動車充電服務徵收充電費，推動市場參與充電服務，並計劃津貼私營機構在2030年底前安裝3,000個供公眾使用的高速充電樁。

《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》時間表



2024年 推出電動巴士及電動的士資助計劃。

2025年 改造現有加油站以提供約100個高速充電樁

2026年 約3,000輛獲得資助的電動的士領牌、落成首個由加油站改建的高速充電站

2027年 額外提供至少500個高速充電樁，完成第一次檢討

2030年 裝置3,000個高速充電樁

2032年 第二次檢討

2037年 第三次檢討

2050年 所有專營巴士和的士均使用零排放車輛



城巴：將引入5輛氫能雙層巴士 在港島興建第二座加氫站

城巴表示，歡迎政府發表《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，並公布計劃在此資助框架內購入200輛電能巴士。

城巴又指，正積極推進氫能巴士第二階段測試計劃，包括引入額外5輛量產型氫能雙層巴士及在港島興建第二座加氫站。期望能與政府保持緊密合作關係，探討長遠零排放車隊轉型的發展策略和額外資助。