電動的士｜01消息：政府擬斥1.3億資助換車　業界轟超額抽籤荒謬

政府目標於2027年或之前有3000輛電動的士投入服務。《香港01》接獲消息，環境及生態局初步擬訂資助業界換車方案，透過新能源運輸基金將電動的士由「試驗申請」改為「應用申請」，預留1.35億元資助2500輛的士換電動車，每輛車資助額介乎3萬元至6萬元，視乎的士座位數目而定，兩年內賣車要歸還資助，初步計劃今年12月接受申請，如超額會抽籤分配。



不過，電動的士充電設施不足，削減換車意欲。消息指，政府預計2026年可能有超過3000輛電動的士投入服務，原本計劃原址附近重置的觀塘偉樂街專用石油氣站，考慮直接改成快速充電站，同時正物色東涌、昂坪、梅窩、西貢、調景嶺政府用地，合共設12個的士專用充電設施。



有的士業界批評，超額申請要抽籤分配很荒謬，「好似買大細咁，如果政府係鼓勵人哋換車，根本唔應該抽籤啦」，建議舊車可優先換車。業界又認為，以的士座位數目去區分資助額也有問題，部分車高達35萬元一輛，不同牌子車價相差大，「你知國內好平，6座都係20萬左右，你又資助6萬啦？」，倡以中位數5萬元劃一資助更好。



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目前有數十輛電動的士在市區行走，其中一款是比亞迪4座位電動的士。（潘耀昇攝）

01消息：政府擬斥1.3億元資助2500輛電動的士 每輛3至6萬元不等

政府2011年成立新能源運輸基金，資助推動更廣泛使用綠色創新運輸技術。2022年起，基金透過「試驗申請」向約50輛電動的士批出換車資助，上限為90輛，連同正處理的申請，已達配額上限。運輸及物流局早前透露會適時建議將電動的士納入「應用申請」類別，鼓勵業界換電動的士。

《香港01》接獲消息，環境及生態局初步擬訂資助業界換車方案，新能源運輸基金會將電動的士由「試驗申請」改為「應用申請」，預留1.35億元資助2500輛的士換電動車。當中，4座位的士視乎充電輸入功率，每輛車會獲3萬元至5萬元資助，上限1500輛，資助額共7,500萬元；5座位或6座位的士每輛車會獲6萬元資助，上限1000輛，資助額共6,000萬元。

消息：兩年內賣車須歸還資助 擬12月接受申請

消息指，所有燃氣的士都可以參與資助計劃，車齡不限，每個的士牌只可申請一次。獲資助的申請人將收到通知書，6個月內要訂購電動的士及提交單據，訂購日期起12個月內須為電動的士領牌。

比亞迪新一代電動的士充電時間比上代快接近一半，只需約一個小時可「差足電」；續航力亦由300公里提升至520公里，相信可更貼近本港的士營運模式。 （潘耀昇攝）

受資助的電動的士如果兩年內出售或轉讓，要全數歸還資助予政府。當局初步計劃本月再檢視修訂方案，8月提交至基金督導委員會，9月至11月公布方案細節，12月接受申請，為期2個月，明年第一季公布申請結果。如超額申請，會抽籤分配名額，名額不能轉讓。

購入200輛比亞迪電動的士的無線電的士聯誼會主席黃羽庭向《香港01》表示，超額申請要抽籤分配很大問題。（資料圖片/羅君豪攝）

業界斥超額申請須抽籤「好荒謬」 倡舊車優先獲資助

去年起分批購入200輛比亞迪電動的士的無線電的士聯誼會主席黃羽庭，接受《香港01》訪問時批評超額抽籤分配很大問題，「好似買大細咁，你萬幾架車，如果政府係鼓勵人哋換車，根本唔應該抽籤啦」。他估計，市面只有數千輛車擬換電動的士，資助總額相差大，「唔中籤又點呢，我都買咗架車，好似好荒謬咁，你叫啲人換電車即係想點呢？」

黃羽庭建議取消超額抽籤制，設立舊車優先換車制，「當你十年車齡要換，嗰啲車優先換囉」。他又說，以的士座位數目去區分資助額也有問題，部分6座位電動的士車價高達35萬元，不同品牌車價相差大，「你知國內好平，6座都係20萬左右，你又資助6萬啦？」，倡以中位數5萬元劃一資助額更好。

推動的士發展聯會副主席吳錦華（右三）向《香港01》建議，取消電動的士資助申請超額須抽籤的做法。（資料圖片）

業界批超額抽籤不公道 憂選便宜車款才能經營

推動的士發展聯會副主席吳錦華向《香港01》建議，取消超額抽籤的做法，否則對舊款的士不公平。他透露所屬的車行上月花費33萬4千多元，購入一輛比亞迪電動的士，形容「無咗3萬元補貼絕對唔公道」，本月的士車隊公布結果後，不少業界都傾向買電動的士，如未能申領資助，可能要選購較便宜的車款才能經營下去。

比亞迪電動的士。（資料圖片）

政府擬資助業界試驗充電系統 每個項目上限500萬元

除了資助的士業界換電動的士，新能源運輸基金亦計劃資助運輸業或相關業界，試驗充電模式，每個項目資助上限500萬元，或充電及儲能系統硬件費用的50%，預計今年9月接受申請，為期2個月，申請人須交建議書供基金審批。

大嶼山，西貢設12個的士專用充電設施 為充電價格設上限

東涌逸東邨2號停車場設置2個的士專用充電設施，去年10月開始試驗，當局計劃在東涌發展碼頭、昂坪、梅窩增設共5個的士專用充電設施。除了大嶼山，西貢區覓得兩個地點設置共5個的士充電設施，包括賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場（2個）及調景嶺健明邨停車場（3個）。

比亞迪電動的士充電位置。（資料圖片）

政府接獲98個油站加裝快速充電設施初步建議書，共涉471個充電器，每個充電器功率至少達100千瓦，營運商需於每日下午3時至6時，預留一部分充電器供電動的士及電動小巴使用，並對充電價格設上限。

全港有12個的士專用加氣站，其中觀塘茶果嶺偉樂街的中石化專用石油氣站，合約將於2026年9月15日屆滿。（資料圖片）

消息：觀塘偉樂街專用氣站擬改為快速充電站

全港有12個的士專用加氣站，其中觀塘茶果嶺偉樂街的中石化專用石油氣站，合約將於2026年9月15日屆滿，同年交予職業訓練局發展新校舍。氣站現時每日為約3,000架次的士或小巴入氣，由於氣價相對較便宜，每逢下午的士交更時間，近百輛的士更會大排長龍，伸延至偉業街、茶果嶺道。

觀塘偉樂街專用石油氣站原本計劃於原址旁邊空地重置，佔地6,000平方米。消息指當局考慮將氣站直接改為快速充電站，配合電動的士快速增長，預計2026年可能有超過3,000輛石油氣的士轉為電動的士，佔的士總數逾6分之1。

2022年5月，教育局向立法會提交觀塘偉樂街專用石油氣站重置圖。（立法會文件）

當局曾經統計觀塘偉樂街專用石油氣站，2021年9月至12月暫停營運期間，有10%的士轉用觀塘區內非專用加氣站。至於就近的九龍灣祥業街專用氣站，使用量增加20%；西九龍翱翔道專用氣站使用量增加12%；美孚深旺道及葵涌葵安道的專用氣站使用量增加11%。