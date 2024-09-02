電動的士｜01消息：滿15年車齡的士優先換車　擬劃一資助約5萬元

《香港01》今年7月獨家報道消息指，環境及生態局初步擬定資助的士業界換電動車方案，預留1.35億元資助2,500輛的士換電動車，每輛車資助額介乎3萬元至6萬元，視乎的士座位數目而定，如超額要抽籤分配。方案一出引起業界不滿，批評抽籤有礙鼓勵換車，又質疑不同牌子車價有異，以的士座位數目區分資助額不公。



《香港01》最新獲悉，環境局研究修改方案，由抽籤換車改為舊車優先，車齡15年或以上的的士首批換車，估計有2,350部的士合資格，如有的士放棄資助，配額將撥到車齡較少的的士，每輛車的資助擬劃一金額，在4.5萬元至5萬元之間落墨，無分車種，估計有2700至3000輛的士受惠，業界普遍歡迎做法。



目前有數十輛電動的士在市區行走，圖為比亞迪4座位電動的士。（潘耀昇攝）

01消息：政府擬斥1.35億元資助業界換電動的士

政府2011年成立新能源運輸基金，資助推動更廣泛使用綠色創新運輸技術。2022年起，基金透過「試驗申請」向約50輛電動的士批出換車資助，上限為90輛，連同正處理的申請，已達配額上限。運輸及物流局早前透露會適時建議將電動的士納入「應用申請」類別，鼓勵業界換電動的士。

《香港01》接獲消息，環境及生態局初步擬訂資助業界換車方案，新能源運輸基金會將電動的士由「試驗申請」改為「應用申請」，預留1.35億元資助的士換電動車。（潘耀昇攝）

《香港01》今年7月報道消息指，環境及生態局初步擬訂資助業界換車方案，新能源運輸基金會將電動的士由「試驗申請」改為「應用申請」，預留1.35億元資助2500輛的士換電動車。

當中，4座位的士視乎充電輸入功率，每輛車會獲3萬元至5萬元資助，上限1500輛，資助額共7,500萬元；5座位或6座位的士每輛車會獲6萬元資助，上限1000輛，資助額共6,000萬元。

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原計劃超額申請將抽籤分配 引起業界不滿

受資助的電動的士如果兩年內出售或轉讓，要全數歸還資助予政府。當局初步計劃8月將方案提交至基金督導委員會，9月至11月公布方案細節，12月接受申請，為期2個月，明年第一季公布申請結果。

原本局方打算一旦超額申請，便抽籤分配名額，名額不能轉讓。惟方案引起業界不滿。有業界批評，超額申請要抽籤分配很荒謬，「好似買大細咁，如果政府係鼓勵人哋換車，根本唔應該抽籤啦」，建議舊車可優先換車。

全港有12個的士專用加氣站，其中觀塘茶果嶺偉樂街的中石化專用石油氣站，合約將於2026年9月15日屆滿。（資料圖片）

業界又認為，以的士座位數目去區分資助額也有問題，部分車高達35萬元一輛，不同牌子車價相差大，「你知國內好平，6座都係20萬左右，你又資助6萬啦？」，倡以中位數5萬元劃一資助更好。

的士小巴商總會更表明對超額抽籤做法有保留，促請增加資助讓所有的士車主受惠，「而不是通過抽籤的方式限制受惠對象」，形容會更加公平公正，有助鼓勵車主換電動車。

比亞迪電動的士。（資料圖片）

01消息：滿15年車齡的士優先換車 每輛資助約5萬元

《香港01》獲悉，環境局研究修改方案，由抽籤換車改為舊車優先，車齡15年或以上的的士首批換車，估計有2,350部的士合資格，如有的士放棄資助，配額將撥到車齡較少的的士，每輛車的資助擬劃一金額，在4.5萬元至5萬元之間落墨，估計有2700至3000輛的士受惠。另外，預留5,000萬元資助的士業界購買可供輪椅上落的電動的士。

比亞迪電動的士充電位置。（資料圖片）

的士業界普遍歡迎新方案

有的士業界向《香港01》表示，歡迎環境局從善如流，認為舊車優先換電動的士，有助鼓勵業界換車。對於劃一資助約5萬元，有業界同意做法更公平，畢竟不同牌子車款、車種的的士車價大不同，可能部分5座位車款，車價較4座位便宜，故座位數目並非影響車價的唯一因素。不過，有購入6座位的士的業界則對資助減少有微言。