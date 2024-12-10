義勇獎2024｜蘇月良為救墮海少女喪生獲表揚　3.2萬名義工獲嘉許

透過義工服務建立關愛共融社會，逾3.2萬名義工今日（10日）在「香港義工獎2024」獲嘉許，當中12人獲「義勇獎」，包括今年4月，在鴨脷洲海怡半島對開落水救墮海少女但不幸與少女一同遇溺喪生的蘇月良。



逾3.2萬名義工今日（10日）在「香港義工獎2024」獲嘉許，當中12人獲「義勇獎」，包括蘇月良，其獎項由警務處代表（右）代領。

「香港義工獎—義勇獎」由民政及青年事務局及義務工作發展局合辦，表揚憑藉無比勇氣，從死亡邊緣成功拯救他人生命，發揮義務工作精神的香港市民。今年度，警方提名六個案例共八人給評審團考慮，最終，有五個案例共七人獲挑選為「義勇獎」得獎者。

今年度，警方提名六個案例共八人給評審團考慮，最終，有五個案例共七人獲挑選為「義勇獎」得獎者。

今年4月，一名15歲少女在鴨脷洲海怡半島對開墮海，當時在岸邊釣魚的60歲男子蘇月良落水救人，不料與少女一同遇溺。蘇月良獲救後證實死亡，少女留醫兩日亦告不治。蘇月良因救人而喪生，政府早前已根據「向捨身救人者家屬提供經濟援助計劃」，發放600萬元予蘇月良的家屬，行政長官其後向蘇月良追授銀英勇勳章，表揚他因英勇救人而犧牲性命，表現英勇和無私的精神。

今年度，警方提名六個案例共八人給評審團考慮，最終，有五個案例共七人獲挑選為「義勇獎」得獎者。

在今日的「香港義工獎2024」頒獎禮，蘇月良的「義勇獎」由警務處代表代領。至於其餘六位由警方提名而獲頒「義勇獎」市民，包括今年8月23日，一名警員在何文田公主道被一輛可疑車輛撞到及受傷時路經現場，並立刻檢查該名警員的傷勢及提供急救的梁慧康，以及輔警劉鳴輝等。其中，劉鳴輝在今年4月21日下着大雨晚上，駕車到青衣南橋時看見一名女子，意識到她可能想自殺，於是返回現場安慰該名女子及報警求助。並適時介入並護送她到附近的商場以等待進一步協助。