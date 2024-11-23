授勳典禮今舉行5人獲頒大紫荊　蘇月良捨身救人獲追授銀英勇勳章

特區政府2024年度勳銜頒授典禮今日（23日）在禮賓府舉行，有502人獲頒授勳銜及嘉獎。



本年度授勳名單早於6月30日公布，今日是正式舉行授勳典禮。今年有5人獲頒授大紫荊勳章，包括行政會議成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬、恒基兆業主席兼董事總經理李家傑，以及中華總商會永遠榮譽會長林樹哲。

其他項目方面，有12人獲金紫荊星章，24人獲銀紫荊星章，40人獲銅紫荊星章。今年4月一名15歲少女在鴨脷洲海怡半島對開墮海，在岸邊釣魚的60歲男子蘇月良落水救人，遺憾同告遇溺身亡。特區政府向蘇月良追授銀英勇勳章，表揚他因英勇救人而犧牲性命，勳章由他的兒子代領。

另外還有60人獲頒授紀律部隊及廉政公署卓越或榮譽獎章，256人獲頒授行政長官社區服務或公共服務獎狀。