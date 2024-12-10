大嶼山二澳現「新鮮」中華白海豚屍　長約2.5米　海洋公園將解剖

香港海洋公園保育基金今日（10日）接獲通知跟進鯨豚擱淺個案，在大嶼山水域發現中華白海豚屍體，屍身尚未腐爛，保育基金已將該屍體帶返海洋公園作詳細解剖及分析，為本年度第39宗鯨豚擱淺個案。



香港海洋公園保育基金於今日接報通知跟進鯨豚擱淺個案，為本年度第39宗，在大嶼山水域發現中華白海豚屍體。（香港海洋公園保育基金提供）

涉成年雌性中華白海豚 本年度第39宗鯨豚擱淺個案

香港海洋公園保育基金於今日接報通知跟進鯨豚擱淺個案，個案涉一條成年雌性、身長約250厘米的中華白海豚，被發現於二澳海中心。經評估，擱淺情況屬第二級 「新鮮屍體」，為本年度第39宗鯨豚擱淺個案。

香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。基金又呼籲公眾出海遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。進行水上活動時，亦應盡量避免在船上使用洗頭水和淋浴露，以免未受處理的化學物直接污染海洋環境。