大澳喙鯨｜漁署還原死前時間線　帆布袋阻進食偏瘦　摩擦海床流血

一條喙鯨在上周六（30日）晚上在大澳擱淺後傷重不治。漁護署助理署長(漁業及海洋護理)朱振華今日（2日）交代由發現鯨魚，到牠擱淺、注射麻醉針後死亡的時間線。

署方相信鯨魚與海床摩擦而流血，死因是由於消化系統被商業及工業用帆布袋堵塞，長期阻礙進食及消化，導致體型較瘦。署方相信亡鯨屬於喙鯨，引述部分專家認為是世上非常罕見的朗氏印太喙鯨，但仍需數月化驗組織確認。



漁護署料今日(12月2日)完成解剖。( 漁農自然護理署 facebook）

麻醉期間去世 流血因與海床摩擦

朱振華接受電台訪問，表示署方在11月30日下午3時40分發現喙鯨在二澳擱淺，由於下午6時該帶開始水漲，喙鯨一度游走，其後7時45分在大澳再次擱淺。漁護署、水警及村民在8時45分嘗試將該條喙鯨搬去深水地方，避免海床摩擦鯨身。晚上9時，眾人成功將喙鯨搬至深水區域並注射麻醉針，喙鯨40分鐘後身體始虛弱，於麻醉期間在12月1日凌晨過世。

朱振華指，喙鯨被發現時已較為虛弱，皮膚上的傷痕及流血是因為與海床摩擦，沒有發現船撞及其他猛烈撞擊而成的痕跡。

鯨魚大量流血，導致海水變紅。（大澳居民提供影片截圖）

朱振華料需數月時間確認亡鯨品種以及歲數。（周景文攝）

料帆布袋阻礙進食已一段時間致死

喙鯨的消化系統內有一個88厘米乘52厘米大、完整的帆布袋，朱振華相信是商業或工業用途。解剖人員在鯨魚體沒有食物殘渣，加上牠體型偏瘦，料已經有一段時間進食困難，被異物阻礙進食及消化。署方初步認為，誤食帆布袋很大可能為死因。

鯨魚的消化系統內有一個大型帆布袋，尺寸約88厘米乘52厘米。( 漁農自然護理署 facebook）

需數月時間確認是否朗氏印太喙鯨

解剖程序預計今日完成，漁護署引述部分專家認為是朗氏印太喙鯨，全球十分罕見。署方指需要數月分析身體組織，才能確認亡鯨的品種及歲數。世上有關喙鯨科品種的資料較少，鯨屍日後將作為科研教育用途。

喙鯨於深海生活 誤入香港或因身體差

朱振華表示，喙鯨科一般生活在水深300米至1000米的海域，而香港水域只有幾十米深，生境不適合喙鯨科生存，船多，而且亦缺乏適合牠們的獵物，或成導致喙鯨死亡的原因之一。他指喙鯨誤入香港水域的原因，有可能因身體狀況差，未能跟上同伴又或者迷路。他指，以前香港亦有喙鯨科擱淺的記錄，但未必是同一品種。

海豚保育協會：誤闖陌生水域更難覓食

海豚保育學會會長鄭家泰認為帆布袋未必直接導致死亡，不過會影響進食及消化能力，導致身體虛弱。加上鯨魚誤闖陌生水域，導致更難尋找食物，最終發生悲劇。

鄭家泰根據綜合資料，認為該喙鯨為朗氏印太喙鯨，但解剖方需要對其做基因分析才會得出準確結果，他料該鯨已達成年。

香港海豚保育學會會長鄭家泰（中）。 （資料圖片／勞敏儀攝）

鄭家泰表示，協會成員曾在大嶼山西面目擊喙鯨活動，當時牠可自由活動上水呼吸，所以判斷該鯨屬誤闖。成員又認為喙鯨身上的細傷痕屬以往被獵食者咬傷，而且沒有虛弱及出血，大致屬正常，所以任其自由離開。

鄭家泰指，對於喙鯨科而言，整個香港水域均屬水淺，但日間游動的水域已算香港的深水區。他指，喙鯨當晚在大澳流血，應該是由於擱淺時不斷掙扎，被石面磨傷表皮，並非內出血。

喙鯨科雖為群居生活，但亦會有獨立行動的情況，鄭家泰認為不能輕易判斷該鯨是否與同伴失散。他強調，喙鯨科屬海洋性品種，適合的生境是數百到幾千米的水域，香港的環境十分不適合喙鯨科生活。