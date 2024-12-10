破欠基金遣散費上限加至首20萬　若「經濟危機」每年多2.2億開支

破產欠薪保障基金（破欠基金）協助因僱主無力償債而遭拖欠工資、遣散費等的僱員申請特惠款項，結業潮下，成為打工仔救命錢，早前連鎖健身中心舒適堡結業，勞工處亦表示安排所有已登記申索聲請的前員工申請破欠基金特惠款項，並盡快審批。

最新，政府建議上調破欠基金有關遣散費特惠款項的上限，由現時遣散費首10萬元加至首20萬元，餘額一半維持不變。以一名僱員被拖欠40萬元遣散費個案為例，按現有計算方法，他只可以領回25萬元特惠款項，在新建議下他可獲30萬元，多了5萬元。



舒適堡9月6日宣布暫時結業。（資料圖片/盧翊銘攝）

欠薪、代通知金等項目上限維持不變

勞工及福利局在提交立法會文件指，勞工處及破欠基金委員會已完成檢討基金下遣散費特惠款項的保障範圍，基金委員會經考慮所有相關因素後，一致通過調升基金遣散費項目的款額上限，由首100,000元及餘額一半，提升至首200,000元及餘額一半，至於欠薪、代通知金和未放年假薪酬及／或未放法定假日薪酬項目的款額上限均維持不變。

「全數」覆蓋率將調升至 86%

當局指，新建議下，遣散費項目的全數覆蓋率將調升至 86%，與欠薪、代通知金和未放年假薪酬及／或未放法定假日薪酬項目的全數覆蓋率相若。

計劃明年上半年向立法會提交修訂建議

當局同時評估上調遣散費後，在不同經濟狀況及明年5月取消強積金對沖，對破欠基金的財政影響。評估顯示，即使在「經濟危機」下，每年開支多2.21億元，而由於基金有大約73.3億盈餘，因此認為上調遣散費特惠項目，不會對基金持續性構成負面影響。勞福局表示已諮詢勞顧會意見，計劃在明年上半年向立法會提交修訂建議。