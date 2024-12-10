張祺忠殺妻案上訴得直　原審官錯誤排除心理專家證供造成不公

前港大機械工程學系副教授張祺忠，涉於2018年在其港大宿舍內勒死妻子，並把其妻的屍體搬至他的辦公室。張經審訊後，被裁定謀殺罪成，依例遭判處終身監禁。他早前不服定罪，提上訴得直，案件將發還另一名法官重審。上訴庭今（10日）今頒判辭，指原審錯誤引導陪審團排除辯方心理專家證人的證供，造成審訊不公。



上訴人張祺忠，控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文（53歲）。他否認謀殺罪，欲承認誤殺但不獲控方接納。此外，他亦承認1項阻止合法埋葬罪。

張祺忠原被裁定謀殺罪成，但他上訴得直，案件需要重審。（資料圖片）

辯方心理專家指張受慢性心理虐待

判辭指，原審法官引導陪審團時，指在考慮張是否因減責精神失常而涉誤殺時，不須考慮辯方心理專家證人鄭健榮的證供。上訴庭法官指，鄭認為張遭妻子語言暴力，評估張受到中等至嚴重程度的慢性心理虐待，鄭認為張一直壓抑情緒，控制情緒的能力低情緒控制能力低，當一個人處於極大壓力，會被情緒騎劫理智。

原審官錯誤引導陪審團排除鄭的證供

上訴庭法官指，辯方的精神科醫生指張患抑鬱症，影響他作出理性判斷，同樣地鄭亦指出張受心理虐待，裁定原審錯誤引導陪審團排除鄭的證供，造成審訊不公，遂判張上訴得直。

案件編號：CACC213/2020