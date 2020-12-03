張祺忠殺妻囚終身　350朋友舊生等求情　強調犯案與原本性格不符

港大機械工程學系副教授張祺忠，兩年前在宿舍以電線勒死與妻子，並把屍體藏在行李篋和木箱，搬至港大的辦公室。他上周被裁定謀殺罪成，連同早前承認的阻止屍體合法埋葬罪，今在高等法院被判終身監禁。辯方求情指，張祺忠犯案完全是與其性格不符，並呈上多封求情信，替其求情的朋友、舊生和同事等，多達逾350人。惟法官判刑時強調，即使張是一個關心他人、仁慈的人，但他殺害的，是與他結婚30年的妻子，而無論其行兇原因，本案對張和其家人，都是悲劇。

張犯案時完全不符原本性格

代表張的資深大律師夏偉志求情時指，張褀忠於案發時患有嚴重抑鬱，精神狀況欠佳，亦長期受心理虐待，或可解釋張為何在案發時的行為，完全不符其原本的性格。

350名聯署或個人撰信求情

辯方指，張非一個殘忍和暴力的人，反而其性格仁慈和樂於助人。辯方呈上逾350人聯署或個人撰寫的求情信，替他求情的人士包括朋友、舊同事和學生，部份更是社會上知名人士，他們都對張高度讚賞。

藏屍因無法面對自己

辯方又指，張非有預謀和計劃犯案，其家庭也未曾出現家暴，反而有不少開心的時刻。至於收藏妻子屍體一事，辯方指張當時的決定不理性和不負責任，但都是因驚慌，和無法面對自己的行為。辯方又指，張收藏妻子屍體的做法是天真，因事件最終都會被發現。

辯方指，本案是一宗悲劇。惟子女仍出於對父親的愛，為他擔任辯方證人。張服刑後，會被委員會覆核其刑期。辯方望法官根據《刑事訴訟程序條例》第67B條，日後提交報告，讓委員會考慮。

案中證人曾對張祺忠與其妻的描述。(詳看下圖)

+ 18 + 18 + 18

撰信人包括知名學者及舊生

法官判刑時指，替張撰寫求情信的人士包括其家人、朋友、舊生等，亦有知名學者，他們讚許張無私、熱心教學，法官相信張備受尊重。惟法官指，即使張是一個關心他人、仁慈的人，但他殺害的是和他結婚30年的妻子。

陪審團未接納張精神失常下殺人

法官又指，陪審團的裁決，已否定張因精神失常或受激怒而殺人。至於是否如控方所指因金錢糾紛，或其他原因而行兇，只有被告才得知道。但無論殺人原因為何，其結果無論是對被告和其家人，都是悲劇，遂依判判處終身監禁。

至於阻止合法埋葬屍體罪，法官指張殺人後，先把屍體收藏在行李篋，之後再放在木箱，於11天後才於張的大學辦公屋被發現。期間，他仍和家人報案，考慮其藏屍方式和涉及的時間，最終決定就該罪判囚28個月。

案件編號：HCCC292/2019

警方揭發案件的經過。（詳看下圖）