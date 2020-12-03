張祺忠殺妻罪成　依例判終身監禁　官：不論殺人原因都是悲劇

港大機械工程學系副教授張祺忠，兩年前在其港大偉倫堂宿舍內，以電線勒死與他共枕30年的妻子，之後更掩飾其殺妻行為，陪女兒到警署報案，又把妻子屍體用木箱搬至港大的辦公室，惟最終仍遭揭發。他在審訊雖力陳多年來受盡妻子的語言暴力虐待，惟陪審團未接納他精神失常和激怒影響下殺人說法，上周以大比數裁定張謀殺罪成，法官今(3日) 就其謀殺罪依例判張終身監禁，而張早前承認阻止屍體合法埋葬罪，則被判28月，和謀殺罪同期執行，張聞判無特別表情。

真正殺人原因只有被告才知

法官判刑時指，張褀忠奪去和他結婚30年妻子的性命，他殺人的真正原因，是否如控方所指因金錢糾紛，只有被告才知道，然而不論殺人原因為何，其結果對被告、妻子和其家人，都是悲劇。

案件今處理時，張褀忠的頭髮已剷光。此外張的多年好友陳梁材今有到庭旁聽，但未見張的一對子女。

控方證人講述事發的經過。(詳見下圖)

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被告張祺忠，56歲。控罪指他約於2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。他否認謀殺罪，但承認誤殺罪，不被控方接納。而案件經審訊後，陪審團於上周四裁定他謀殺罪成。此外，他在審訊前亦承認1項阻止屍體合法埋葬罪。

張於港大機械工程學系任職副教授多年，案發時亦為偉倫堂宿舍舍監，一家居於偉倫堂宿舍，事發後已辭職。

多名證人形容張妻難相處

審訊時多名曾與陳接觸的證人均形容，她非容易相處的人。如張褀忠便形容，妻子對很多事持有「好強的觀點」，要他人跟從其想法，甚至有銀行職員認為陳霸道、要求多。而偉倫堂宿舍的職員供稱，英文名字Tina的陳若遇他人逆其意思，便「一撻就着」，因此被人在背後稱為「天拿水」。

張常遭妻子罵廢

而張自辯時指，妻子罵人時不客氣，他便遭對方罵「廢」、「靠你揸兜都得啦」和「仆街」等。

張則被多位證人指為友善、有禮，而陳慧文的胞妹指，張在其姊面前純如綿羊。惟張於案發前變得「易忟」，曾和妻子到英國旅行開車，不滿妻子在旁「指指點點」，發火稱以後都不再和她去旅行。

曾向妻開3張空頭支票

張自辯時亦指，妻子曾要求取得其大學薪金的一半，以當時張月薪約10萬計劃，她要求取得600萬元，張為此開了兩張分別寫上600萬和670萬金額的支票及「借據」。此外，張亦在案發前兩天應妻子要求，寫下另一張400萬元的支票，但張指其戶口當時未有足夠資金，該3張支票全部無法兌現。

警方事後找到該借據，上面寫著張欠陳670萬，若張未能於限期前清還，便要償還770萬元。

張祺忠自辯時講述案發的經過。(詳看下圖)

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陳死前三天曾到銀行問開戶優惠

陳慧文於案發前三天，先後到星展及花旗銀行處理開戶，以取得優惠。她並於8月16日，要求一名銀行經理立即到港大找張簽開戶文件。但張指未有時間理解優惠，要求相約時間再會面。

案發前為廁板與子女爭執

此外，陳於案發前不久，把另一物業的廁板調換到兒子所用的廁所，兒子因此不滿，用膠紙包裹胞姐和陳在家中使用的廁所，並在馬桶上塗上朱古力醬。於16日晚上，女兒返家後就廁所清潔問題，要求母親清理，兩人因而爭吵，女兒離開住所。

張為妻送橙汁捱罵

根據張自辯的說法，於17號凌晨時分，他和妻子在房內因女兒買了變味橙汁、清理廁所等問題，爆發罵戰。他遭妻子「踢落床」，準備從床底拿取拖鞋離房，郤摸到電線。他用電線從後箍妻子的頸，期間失去知覺，至回復意識時，妻子已死去。

張案發時患抑鬱症

辯方指張案發時患有抑鬱症，受抑鬱影響，或受激怒而殺人。而控方直指張因金錢糾紛而動殺機，勒死入睡的妻子。

張殺死妻子後，把屍體收藏在行李篋。他之後購買木板，製成木箱，把行李篋放入木箱。由於妻子失蹤多天，張因此於20日陪同女兒報警。而他和警員翻看閉路電視片段時，指出一名手持電話的女子是其妻。

搬屍遇上警員

由於事件驚動警方，張於22日早上把木箱搬到港大黃克競樓的辦公室，惟搬箱時遇上調查的警員。他當時向警員稱，箱內是迎新營用的物品。惟警員兩天後再查問，他則改口指箱內裝著電子器材和鋁條，讓參加機器人比賽的學生決定是否用得著。他又稱已拆掉木箱，帶警員看木板。但該警員看到的，是張另購的木板。

曾激動稱我想死

警方調查後發現，陳從未離開偉倫堂，案件轉由重案組接手。警員並於26日帶張到住所及辦公室，當時其辦公室傳出怪味，惟警員未有發現。同時，張在WhatsApp的家庭群組內發訊息稱：「I wanna jump」。警員發現該訊息後，張變得激動，謂：「你懷疑我，我想死。」警員待他冷靜後，再到黃克競樓另一房間，發現木板。

同月28日，警員再到張祺忠的黃克競樓7樓辦公室，終發現藏有行李篋的木箱，在篋內發現陳的屍體。當時陳只穿內衣褲，頸上纏著兩條電線。

案件編號：HCCC292/2019