聖誕節｜「黑妹」葉姵延入懲教所　教在囚青少年與家長球技促溝通

聖誕節是普天同慶的節日，懲教署於聖誕節前夕在勵敬懲教所舉辦「友晴Teen使」－「『羽』你同行」親子活動，邀請前中國香港羽毛球代表隊成員、有「黑妹」之稱的葉姵延擔任嘉賓，讓青少年在囚人士與其親人在溫馨的節日中相聚，並透過羽毛球運動增進親子關係。



活動當日，葉姵延帶領青少年在囚人士及其家人進行羽毛球親子比賽，並教授他們接球與傳球技術，從中促進溝通和默契。她也分享運動生涯中的高低起伏，鼓勵青少年在囚人士，即使在人生的道路上遇到挫折，也不要放棄，要以堅毅不屈的態度去克服困難。

青少年在囚人士亦與其家人利用舊羽毛球製作「環保聖誕樹」。署方說，樹上的閃亮裝飾燈象徵父母有如女兒成長路上的一束光，無論面對困難或錯誤，這束光永遠照亮前行的道路，家人的支持永遠是青少年最強的後盾。

青少年在囚人士為其家人送上心意卡，表達對家人的感謝。參加活動的青少年在囚人士阿詩（化名）表示，她深切感受到家人在她入所後的關心和支持，並承諾會改過自新，努力回報家人。

懲教署表示，會為青少年在囚人士及其家人定期舉辦不同主題的親子活動，包括家長參觀院所、促進及修補家庭關係的小組活動及由臨床心理學家主持的專題講座等，一方面能鼓勵青少年在囚人士家人對他們的支持，加強他們改過的決心，另一方面能讓家長學習以正面的態度和有效的方法去處理親子問題，從而協助青少年在獲釋後重新融入家庭。