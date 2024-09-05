鄒家成稱還柙難投訴懲教署　申訴專員︰在囚人士絕不存在申訴困難

初選案被裁定罪成的鄒家成，去年還押期間，欲向申訴專員公署投訴遭懲教署禁止收取書籍，惟他自行透過女律師，將投訴表格攜離收押所，其後被裁定「將未經授權的物品攜離監獄」罪成。他在求情信指，囚犯難以投訴懲教署。



申訴專員陳積志今日（5日）在記者會強調，申訴途徑絕無問題，以及絕對暢順，公署同樣按一般方式作出處理，「不存在任何在囚人士申訴有困難，絕對冇。」



申訴專員陳積志強調「不存在任何在囚人士申訴有困難。」（梁鵬威攝）

陳積志稱申訴途徑「絕無問題」及「絕對暢順」

申訴專員陳積志表示，自今年上任以來，親自翻閱過去每年4,000多宗申訴案件，以了解不展開獨立調查的原因，或是最終的調查結果，因此鄒家成的案件亦有所了解。他指，當中不少申訴來自懲教署院舍人士，強調申訴途徑絕無問題，以及絕對暢順，公署同樣按一般方式作出處理。

陳積志說︰「不存在任何在囚人士申訴有困難，絕對冇。我哋甚至乎有啲投訴表格擺喺院舍裡面，可以用好簡單嘅方法，都可以做到申訴，所以呢個絕對冇問題。」

被告鄒家成。（資料圖片）

女被告、助理律師胡詠斯。（資料圖片／朱棨新攝）

鄒家成自行透過女律師將投訴表格攜離收押所

初選案被裁定罪成的鄒家成，去年還押期間，被指欲向申訴專員公署投訴遭懲教署禁止收取書籍，於是自行透過女律師，將投訴表格攜離收押所。

至今年8月17日，他與助理律師胡詠斯，被裁定「將未經授權的物品攜離監獄」罪成。鄒家成被判處即時監禁3日，他即時就定罪和刑期提出上訴，獲准以現金1,000元保釋。鄒家成於求情信便指，囚犯難以投訴懲教署，往往會遭到阻撓甚至受懲。