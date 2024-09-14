懲教署奪紀律部隊飛鏢賽國安盃　卓孝業籲參賽者團結做好維護國安

懲教署奪今年中國香港飛鏢聯合總會香港紀律部門飛鏢聯賽國安盃。總會因應《基本法》第23條落實立法，今年特意為聯賽冠上國安盃之名，希望透過比賽令各紀律部隊可以更加團結，更有力量為市民服務，維護香港及國家的安全。保安局副局長卓孝業也呼籲各參賽紀律部隊人員把比賽當中建立友誼發揚光大，一同做好維護國家安全工作



懲教署奪得中國香港飛鏢聯合總會香港紀律部門飛鏢聯賽國安盃（中國香港飛鏢聯合總會圖片）

卓孝業籲各紀律部隊人員團結做好維護國安（中國香港飛鏢聯合總會圖片）

參加今屆賽事的6支紀律部門飛鏢隊包括懲教署、海關、警務處、入境事務處、消防處及民眾安全服務隊，4月起經雙循環比賽，最終由懲教署奪冠。

保安局副局長卓孝業在頒奬禮上致辭時表示，大會今年以「國安」作比賽主題，非常貼合保安局今年工作重點，各參賽鏢手作為保安局大家庭一份子，均是站在維護國家安全的最前線。他期望，各個紀律部門的鏢手能在比賽當中建立友誼並發揚光大，未來除了在各自的工作崗位繼續盡心盡力為市民服務，亦要團結一致，一同做好維護國家安全工作，以新安全格局保障香港新的發展格局，令香港的長遠發展、廣大市民的獲得感、幸福感和安全感，能夠更加充實、更有保障、更可持續。

懲教署奪得中國香港飛鏢聯合總會香港紀律部門飛鏢聯賽國安盃（中國香港飛鏢聯合總會圖片）

參與頒獎禮還包括警務處處長蕭澤頤、海關關長何珮珊、署理入境事務處處長戴志源、懲教署署長黃國興、消防處處長楊恩健、民安隊處長羅仁禮及輔警總監兼港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜。