漢鼎書院債券｜朱國強指教育局應早了解校方財政　不應爆煲始叫停

私立學校漢鼎書有大批家長投訴未能收回建校債券餘額，跟進事件的立法會議員梁熙表示，接獲超過50名家長求助，預計涉款約3000多萬元，教育局已要求學校暫停收取建校債券，以及向教育局清楚交代未來的發展路向。

教聯會副主席、教育界立法會議員朱國強認為，教育局應該在學校申請發放債券的審批階段，即留意學校是是否有財政隱憂，若有就叫停，而不是等「爆煲」才處理。



私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

朱國強說，教育局不應該等到「爆煲」先要求校方停止收錢，而是應該在審批階段就有所作為，發現學校財政有問題就提早叫停，預留足夠儲備。他要求教育局嚴肅跟進這件事，完善整個機制，並呼籲有意報讀的學生家長，要審慎考慮是否接受學校繳交債券的要求。

被問及去年8月已經有私立學校發行債券的審批機制，該事件的存在是否反映機制存在漏洞，應該如何修補和調整，朱國強指，審批確實有漏洞，至於改善方向，需要教育局慢慢研究。

教聯會副主席、教育界立法會議員朱國強。（資料圖片/黃浩謙攝）

朱國強亦關注家長會否提出訴訟，稱學校財務狀況持續惡化，會影響日常運作，而根據以往經驗，類似個案會影響學校租金繳交、教職員的薪金和強積金發放，他指如果真有教職工受影響，歡迎向教育工作者工會求助。

他又指，現時私立學校往往向家長徵收債券費用，部分不會返回，他認為今次事件說明，教育局即使有私校債券發放審批機制，都難以杜絕私立學校濫發債券的問題。「學校就算無錢還，都可以拿住家長的信任，讓家長繼續交錢，這是不能接受的」。

（漢鼎書院官網截圖）

教育局設審批機制規管私校收費

根據學校網頁，漢鼎書院每年學費約20萬，校方經教育局批准，自2020/21學年起，所有漢鼎書院在讀學生家庭，須認購面額為60萬港幣的建校債券，並需於入學註冊前一次性繳納。

自學生入讀學年開始，每學年扣減45,000港幣，不足一學年按一學年計。家長持有建校債券的時間需滿1年或以上，學生離校滿4個月可申請贖回債券扣減後剩餘部分。

教育局表示，為加強規管私立學校收取其他費用，設有審批機制，規定學校提出申請時，須證明在收取其他費用時，已遵從四項關鍵原則，即符合相關條例及法例規定、確保學校良好管治、收取費用具透明度和保障主要持份者權益。申請的批核有效期一般為六個學年。

教育局稱，至今共收到23間私立學校透過新機制提出的申請及相關資料，現正審批有關申請。