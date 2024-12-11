漢鼎書院有家長投訴未能贖債券　 蔡若蓮：嚴肅跟進事件

私立學校漢鼎書院近日有大批家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項，警方指已接獲11名市民報案，涉款約580萬。立法會議員梁熙則指，接獲超過50名家長求助，預計涉及金額約3000多萬元。



教育局局長蔡若蓮表示，當發現漢鼎書院有財政問題時，已即時停止該校繼續發債。她指，當局非常關注，正嚴肅跟進，尤其涉及教學質素及學生福祉，又呼籲家長參與學校財務計劃時，要留意詳細看清條款和合約。



教育局局長蔡若蓮表示，當發現漢鼎書院有財政問題時，已即時停止該校繼續發債。（周令知攝）

蔡若蓮表示，非常關注事件，正嚴肅跟進，尤其涉及教學質素及學生福祉。她指，目前有百多位學生在該校就讀，當發現漢鼎書院有財政問題時，已即時停止該校發行有關債券，呼籲家長參與時要特別留意。

蔡若蓮指，教育局前期跟進工作特別針對學習，以及學校運作，首要確保教學情況，另外，由於私校在財務上屬自負盈虧，家長參與有關財務計劃時受相關條款限制。漢鼎書院主要為非本土或專才學生，蔡若蓮認為事件不影響非本地家長的信心，鼓勵有關家長挑選學校時「仔細啲」，亦可向教育局查詢。

（漢鼎書院官網截圖）

蔡若蓮表示，非常關注漢鼎書院事件，當局正嚴肅跟進。（周令知）

根據學校網頁，漢鼎書院每年學費約20萬，校方經教育局批准，自2020/21學年起，所有漢鼎書院在讀學生家庭，須認購面額為60萬港幣的建校債券，並需於入學註冊前一次性繳納。自學生入讀學年開始，每學年扣減45,000港幣，不足一學年按一學年計。家長持有建校債券的時間需滿1年或以上，學生離校滿4個月可申請贖回債券扣減後剩餘部分。

學生家庭亦可選擇認購面額為600萬港幣的本金券，但不獲派利息亦不予退還，並可在持有最少一年後，且所提名的漢鼎書院學生正式離校四個月後，轉讓給第三方。