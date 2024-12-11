盛事經濟｜羅淑佩︰上半年110項盛事吸約55萬旅客　消費額約$24億

政府積極推動盛事，文體旅局局長羅淑佩今日（11日）回應立法會議員質詢指，今年上半年盛事年表共有110項，共吸引約55萬名旅客參與，為本港帶來的消費額約24億元，經濟增加價值約14億元。政府已在2024年至25年度的《財政預算案》，預留1億元在未來3年，配合盛事統籌協調組加強宣傳推廣盛事活動。



羅淑佩︰未來繼續質量並重 以盛事吸引旅客

立法會議員林健鋒向文體旅局質詢盛事活動的安排及進展，局長羅淑佩書面回覆指，舉辦盛事有多重策略性意義，除了酒店、餐飲、零售及交通等行業帶來商機和經濟效益，更有助香港在全球正面曝光，彰顯香港自由開放及具備文化底蘊的國際城市地位。

羅淑佩又指，當局未來會繼續質量並重，以盛事吸引旅客親身來港體驗，讓他們了解香港後，成為說好中國故事及香港故事的最佳大使。

文體旅局局長羅淑佩。（資料圖片／廖雁雄攝）

110項盛事料為港帶來經濟增加價值約14億元

羅淑佩透露，政府因應盛事活動籌備狀況，編製並持續更新盛事年表，而今年上半年的盛事年表共有110項，涵蓋多個不同領域。當中文化藝術及創意佔31項；體育及賽事佔14項；會議及展覽佔38項；金融經濟及創科佔15項；節日及慶典、匯演及嘉年華佔12項。

羅淑佩根據估算指出，今年上半年的盛事，共吸引約55萬名旅客參與，為本港帶來的消費額約24億元，經濟增加價值約14億元。

立法會議員林健鋒。（資料圖片／黃寶瑩攝）

政府已預留1億元在未來3年宣傳推廣盛事

羅淑佩續指，由財政司副司長領導、文體旅局局長擔任副組長的盛事統籌協調組，負責盛事的高層次督導工作，與有關政策局、部門和法定機構溝通和協作。而2024年至25年度的《財政預算案》，已預留1億元在未來3年配合協調組加強宣傳推廣盛事活動，政府會審視和因應情況用好各項資源，加強盛事宣傳工作。