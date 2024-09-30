盛事經濟調查：市民對夜繽紛最深刻惟成效存疑　批煙火匯演乏創意

疫後本港經濟復常步伐遜於預期，政府大力推動盛事經濟，香港民意研究所最新調查發現，受訪者對「夜繽紛」印象最深刻，不過，大多認為效率低、組織不善，對成效存疑，甚至認為許多盛事未能有效推動本地經濟。至於社會及自由指標方面，多項指標均錄得升幅，其中「治安」指標創2019年5月以來新高，但「自由」指標則較半年前錄得跌幅。



市民對夜繽紛、廟街及無人機等字詞深刻

香港民意研究所在九月舉行網上開放式問題調查，成功訪問488名12歲或以上市民對盛事經濟的看法。被問到對盛事經濟的印象，以受訪者選取的常見字詞次數統計，首五位是「夜繽紛」（72次）、「沒有」（67次）、「廟街」（28次）「無人機」（27次）及「美斯」（27次）。

至於市民對盛事印象的形容，常見字詞則為「浪費」 (50次)、 「沒有」 (23次) 「經濟」 (21次) 、「金錢」 (21次) 以及「浪費金錢」 (16次)。

至於對盛事印象的具體評價，調查運用AI歸納受訪者回應內容，許多盛事活動被認為未能有效推動本地經濟，有受訪者認為組織不善，浪費金錢，活動亦未能吸引大量游客的興趣。另外，受訪者認為許多活動欠缺可衡量的成果，對活動價值產生質疑。

至於對活動的品質和組織，有受訪市民認爲，與前幾年相比，今次活動整體品質不佳，煙火匯演等活動缺乏創意。至於今年暑假舉辦的「多啦A夢」展覽，調查指，有市民認為是充滿吸引力和趣味性，因而獲得正面的評價。

港府大力提倡的夜經濟，於調查中被標籤為效率低、組織不善，許多受訪者認為在推廣本地文化和促進夜間消費方面可視為失敗。

根據報告，法庭公正以及司法制度公平同指標上升，後者更創2019年5月以來新高。（資料圖片）

「治安」指標創2019年5月以來新高 「自由」錄跌幅

另外，民意研究所亦透過電話隨機抽樣訪問673個18歲或以上操粵語的香港居民，以調查各類社會指標的變化。

在「非核心社會指標」中，相比半年前，7項指標均錄得升幅，「文明」和「平等」的升幅相對較少，而「治安」則創2019年5月以來新高。

至於「核心社會指標」，除了「自由」指標下降外，其他皆有升幅。探討自由變化程度的「自由次指標」内，除「言論自由」錄得跌幅，其餘指標均有所上升，其中，「文藝創作自由」更錄得顯著升幅。

「法治次指標」當中，「法庭公正」以及「司法制度公平」同樣上升，後者更創2019年5月以來新高。總體而言，除了言論自由稍微下降外，香港各項指標變化不俗。