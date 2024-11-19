盛事經濟︱明年上半年推93盛事主涉文創　料吸84萬旅客、33億消費

財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（19日）公布2025年上半年的香港盛事年表，當中至少有93項盛事，當中30項為文藝創意盛事，體育相關有15個。黃偉綸預計明年上半年盛事吸引約84萬旅客參與，較今年同期多逾50%，將為香港帶來33億元消費額，經濟增加值約18億元，分別較今年同期多40%及30%。



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財政司副司長黃偉綸公布明年上半年香港盛事年表，共有93項盛事，當中以文化藝術及創意項目最多，有30個，其次是會議及展覽項目有26個，體育相關有15個，節慶相關則有12個。

金融經濟創科相關盛事有10個，焦點項目包括亞洲金融論壇、香港國際創科展、米肯爾研究院全球投資峰會。會議及展覽項目方面，焦點項目有Consensus香港大會2025，將會於明年4月舉行，亦有珠寶展、燈飾展等各行業展覽盛事。

黃偉綸又指，盛事可彰顯香港作為自由開放有深度而具備文化底蘊的國際城市地位，令香港在全球有正面曝光。

財政司副司長黃偉綸。（資料圖片／梁鵬威攝）

預計明年上半年盛事吸引約84萬旅客參與 較今年同期多逾一半

黃偉綸預計明年上半年盛事吸引約84萬旅客參與，較今年同期多逾50%，將為香港帶來33億元消費額，經濟增加值約18億元，分別較今年同期多40%及30%。

至於今年全年的盛事，黃偉綸指會吸引約200萬旅客參與，較之前估計多17%，為香港帶來75億元消費額，經濟增加值約45億元。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／廖雁雄攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，年表中多個活動是由文體旅局及政府機構舉辦，或由文體旅局提供財政支持，又提到今年6月至9月舉行的中華文化節，已吸引90萬人參與。

楊潤雄又指，明年香港會繼續舉辦多項文化藝術及創意盛事，包括3月的巴塞爾藝術展（Art Bazel）、Art Central、ComplexCon。

體育方面，明年啟用的啟體育園會在1月舉辦保齡球世界盃及世界殘疾人保齡球錦標賽，是香港首次舉行這兩個活動，3月則會有香港國際七人欖球賽。另外，渣打馬拉松、世界女排聯賽、國際龍舟邀請賽亦會在明年繼續舉行。

旅遊方面，荃灣及沙頭角下月起至2月有「設計#香港地」，而今年的西貢海藝術節亦已開始。

旅發局總幹事程鼎一。（資料圖片）

旅發局今年處理近百項盛事主辦單位的查詢 正接洽國際馬戲團、大型流行音樂節來港

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局今年3月成立了盛事拓展專組，積極聯絡盛事主辦單位、體育總會、售票平台等，至今已處理了近100項查詢，當中體育、藝術文化活動各佔三份一，20個項目已納入盛事年表或有潛力成為年度盛事。

他又指，當局會以三大標準評估及挑選盛事，包括可否吸引市民及旅客參與、在全球營造正面曝光，及展現香港的策略地位。旅發局亦會主辦單位提供宣傳、物色場地、檢視及評估方案、活動計劃及建議支援。

程鼎一又舉例指，今年8月舉行的「姚基金慈善賽」，吸引了多位NBA、CBA球星亮相，有超過8000球迷入場，4成半為內地旅客。當局在當中為主辦單位物色場地、介紹資助計劃，並有協助主辦單位在小紅書等內地社交媒體進行宣傳。

程鼎一又透露，當局正接洽國際馬戲團、電競比賽、由國際知名流行樂排行榜舉行的大型流行音樂節等來港舉辦活動，當局會適時公布。程鼎一又提到明年舉行的Coldplay演唱會，稱旅發局會全力配合，並期望透過活動宣傳香港。

▼9月30日，西九無人機表演因天氣取消▼



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楊潤雄補充，早前在渡海泳、中環海濱舉行的「星光下的交響樂」演奏會亦因天氣、大雨取消，認為戶外活動本身有一定風險，全世界各地都要面對，又指不認為天氣問題會直接形響香港作為「盛事之都」的形象，相信市民及旅客會理解取消活動是保障安全的措施，強調當局不會因此而不舉辦盛事。

被問到啟德體育園明年會否有更多活動，楊潤雄稱各主辦單位有不同宣傳及推票策略，稱「大家要耐心等候」，強調當局希望盡用場館舉辦盛事，會全力配合各主辦單位的需要。