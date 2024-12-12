PANDA GO香港遊｜700熊貓雕塑周末現身昂坪　熊貓主題纜車供打卡

全球最大型熊貓展覽「PANDA GO！香港遊」，將於今個星期六、日在昂坪舉行。届時昂坪市集將展出700隻熊貓雕塑，而熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦會在今個星期六出沒，跟遊客打卡互動。



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大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月14日至15日，在昂坪市集舉行。届時市集將展出628隻熊貓雕塑，由昂坪360夥拍世界自然基金會及主辦單位ARR佈置，另有部份熊貓雕塑於市集其他位置展出，並會保留至明年1月1日。而熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦會於周末在昂坪市集出沒，跟遊客互動。

昂坪360又表示，會在昂坪纜車内設置立體雕塑，其中5架纜車亦會以熊貓作為主題，供遊客打卡。

昂坪360首次在昂坪纜車內設置立體雕塑，其中5架纜車將以熊貓為主題。（昂坪360提供）

另外，政府早前提出推動穆斯林旅遊，開拓中東和東盟旅客客源。昂坪360早前在昂坪市集内設立男女祈禱室，附以穆斯林女士長袍、禮拜毯、可蘭經、祈禱珠等用品，又提供洗小淨設施，並設有穆斯林友善用水設備的洗手間。餐飲方面，昂坪市集亦引入清真餐廳，供穆斯林遊客選擇。今年9月，昂坪360獲穆斯林友善旅遊評級機構「新月評等」評為「黃金級認證景點。

此外，昂坪市集亦引入了首個以三國為主題的互動體驗館，以及具港式情懷的新店，希望讓各地的遊客可以感受到港式情懷。

昂坪360主席黃琨暐希望透過豐富昂坪市集體驗，如引入全港首個以三國為主題的沉浸式互動體驗館、及多間具香港地道特色的新店，為賓客帶來耳目一新的感覺。（ 香港01攝）

昂坪360主席黃琨暐表示，昂坪360一直推陳出新，致力創造令人難忘的旅遊體驗。除了與各界合力推動全港性的大型熊貓展覽，亦希望透過豐富昂坪市集體驗，如引入全港首個以三國為主題的沉浸式互動體驗館、及多間具香港地道特色的新店，為賓客帶來耳目一新的感覺。昂坪360亦於今年9月獲穆斯林友善旅遊評級機構『新月評等』評為『黃金級認證景點』，反映昂坪360一直努力照顧不同賓客，包括穆斯林賓客的需要。