PANDA GO香港遊｜市民旅客悉心打扮成熊貓　與2500隻熊貓雕塑打卡

全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》今日（7日）展開，2,500隻大熊貓雕塑一連兩日到訪尖沙咀星光大道，大批市民及遊客到場「打卡」，有人更悉心打扮，扮成大熊貓與「國寶」合照。



有家長把嬰兒打扮成大熊貓，與2500個雕塑合照。（黃浩謙攝）

《PANDA GO！香港遊》2,500隻大熊貓雕塑早上11時起在尖沙咀星光大道展出，陳小姐特意買了一套熊貓連身玩偶服到場「打卡」。她認為海洋公園的龍鳳胎可以沿用現時叫法，取名「家姐」和「細佬」，至於中央送贈的一對大熊貓就可以命名為「平平」、「安安」。

陳小姐買了一套連身熊貓服來「打卡」。（黃浩謙攝）

莊小姐與女兒亦來到星光大道，女兒更以一身粉色熊貓造型與雕塑合照，莊小姐指是女兒自己要求打扮成熊貓來湊熱鬧。她覺得展覽十分壯觀，女兒就指熊貓雕塑，以及真人版仿真熊貓很可愛。

莊小姐女兒穿上粉紅色的熊貓上衣（黃浩謙攝）

馬來西亞遊客Kay第一天抵港，預計會留港5天。她指前一天在「小紅書」留意到星光大道會有熊貓雕塑展出，所以與朋友過來。不過她認為雕塑太分散，很難拍照，如果集中一點會更好。

來自馬來西亞的Kay，第一天抵港就來觀賞展覽。（黃浩謙攝）

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大熊貓雕塑一連兩日尖沙咀展出

《PANDA GO！香港遊》以8款全新設計的大熊貓造型，再加入6隻「熊貓香港親友會」特別版，以居於香港的大熊貓盈盈、樂樂、龍鳳胎姊弟，安安和可可為設計原型，組合出2,500隻大熊貓雕塑。展覽首站一連兩日設於尖沙咀星光大道，大會設置圍欄分隔開雕塑和遊客，遊客不可伸手觸摸，有工作人員提醒。

6隻「熊貓香港親友會」特別版大熊貓雕塑。（吳美松攝）

仿真熊貓中午現身尖沙咀海傍，大跳街舞。（黃浩謙攝）

仿真熊貓中午快閃 變身功夫熊貓

到中午，仿真熊貓「PANDA GO! GUIDE」出場與市民互動，大會以圍欄間出一個「舞台」，讓牠大展身手，不時拿着道具竹葉揮手，又耍出「金雞獨立」，「蛇拳」等武功變身「功夫熊貓」，又大跳街舞。圍觀的市民反應熱烈，不停向仿真熊貓揮手。大熊貓亦非常親民，與遊客擊掌「High Five」。

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▼12月2日 2500隻大熊貓雕塑抵港▼



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《PANDA GO！香港遊》熊貓展將於12月四個周末及聖誕節在多個地點登場。

《PANDA GO！香港遊》



12月7日至8日—尖沙咀星光大道

開放時間：上午11時至晚上8時



12月14日至15日—昂坪360

開放時間：上午11時至下午5時



12月21日至22日—香港海洋公園

開放時間：上午10時至晚上7時



12月25日至26日—中山紀念公園

開放時間：上午11時至晚上8時

