PANDA GO香港遊｜1000熊貓雕塑公開認捐　全數捐作保育（附詳情）

大熊貓雕塑展覽《PANDA GO！香港遊》上周末（7及8日）首場在星光大道舉行的展覽吸引逾30萬人觀看，會否想擁有一隻？主辦機構今日（11日）公布，於今個月四場公眾展覽過後，當中1,000隻將會透過「我要做飼養員」計劃讓公眾帶回家，有興趣的「熊貓迷」於下星期一（16日）早上11時起展開，捐出350元、550元或更多善款，即可「領養」一隻小或大的大熊貓雕塑，先捐先得，額滿即止。



另由10位名人藝術家創作的大熊貓藝術雕塑 《PANDA GO！特別版》慈善拍賣，今日起公開競投，底價由3,000元起。



主辦機構表示，兩個項目的所有捐款將不扣除成本，全數捐贈給海洋公園，用作支持大熊貓保育工作的經費。



+ 3

第二場《PANDA GO！香港遊》展覽本周末（14及15日）將移師昂坪360，第三場於21及22日在海洋公園舉行，最後一場於25日及26日在中山公園舉行。

大熊貓雕塑展覽《PANDA GO！香港遊》總共有四場。（ARR圖片）

主辦機構創意品牌 AllRightsReserved（ARR）今日公布推出「我要做飼養員」計劃，當中1,000隻將會透過該計劃讓「熊貓迷」帶回家，讓「牠們」在「飼養員」的家中或社區繼續傳遞大熊貓保育信息，喚起更多人對大自然和易危物種的關注。至於餘下1,500隻大熊貓雕塑的去向，ARR稱稍後公布。

+ 6

有興趣當飼養員的「熊貓迷」，可由下星期一（16日）早上11時起，於48小時內透過DDTStore網上平台，捐出350元、550元或更多善款，即可「領養」一隻小或大的大熊貓雕塑，（先捐先得、額滿即止）。成功的「領養員」須於12月26日下午到中山公園，在展出完成後領養大熊貓雕塑，成為「飼養員」。

大型熊貓雕塑重量約4公斤，大會提醒「飼養員」領取當日自攜環保袋帶承載。如無法在當日領取，必須在12月23日中午12時前申請重新安排取貨，否則將視為自動放棄，所繳款項不予退還。

「我要做飼養員」計劃詳情。

活動流程：

1. 登記：

○ 捐款額分為港幣350元（小型雕塑）及550元（大型雕塑）或更多善款，額外捐款最低為港幣50元。

○ 熊貓雕塑僅提供現場領取。

○ 此次捐款不會提供任何收據或發票。



2. 確認與付款：

○ 登記成功及付款後，成功登記的參與者將於2024年12月20日收到電郵通知領取安排。

○ 成功登記者須妥善保存確認電郵及付款證明，否則將失去領取資格。

○ 如未能於2024年12月26日指定時間取貨，須於2024年12月23日中午12時前通過電郵回覆通知service@ddtstore.com。

○ 未於2024年12月20日收到電郵者，敬請查閱垃圾/其他郵箱，並透過電郵聯絡service@ddtstore.com 重新獲取提貨証明電郵。



3. 領取熊貓雕塑：

○ 領取日期：2024年12月26日（星期四）

○ 領取地點：中山紀念公園

○ 領取時間：下午3時至7時（指定時段）

○ 領取時需攜帶身份證明文件、確認電郵列印副本及付款證明。

○ 如由第三方代為領取，代領者需出示購買者的身份證副本及訂單確認電郵的列印副本。

○ 熊貓雕塑將以隨機方式分發，不接受挑選指定雕塑。

○ 「我要做飼養員」的熊貓雕塑並非全新雕塑，每枚均可能有不同程度的磨損，恕不更換或退款。



4. 缺席領取

○ 若領取者未能在指定日期及時間內完成領取，且未於2024年12月23日中午12時前申請重新安排取貨，將視為自動放棄，所繳款項不予退還。



計劃詳情網站

全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》慈善拍賣十位名人藝術家創作的大熊貓藝術雕塑。（ARR提供圖片）

ARR邀請到十來自不同領域的名人，在原型大熊貓雕塑上，以其獨特的創意及個人風格重新演繹，賦予大熊貓全新的形象，創作出《PANDA GO！特別版》大熊貓雕塑，透過《PANDA GO！特別版》慈善拍賣予有興趣的收藏家熊貓迷。

+ 13

參與創作的名人包括跨界音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師Pharrell Williams；創作「LABUBU」的著名本地藝術家龍家昇；國際超模兼演員杜鵑、當代藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）；漫畫《鏢人》作者許先哲；動畫師及電影導演許誠毅；本地藝術家、Molly創作者王信明（Kenny Wong）；當代藝術家簡明（James Jean）；香港經典漫畫角色「牛仔」及代表已故藝術家Lawrence Argent的Argent Studio。

慈善拍賣於即日早上11時在DDTStore網上平台接受公開競投，底價為港幣3,000元，至 本周五（13日）早上11時截止，競投採用價高者得的形式進行。

《PANDA GO！特別版》慈善拍賣詳情。