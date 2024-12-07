PANDA GO香港遊｜大熊貓導遊快閃尖沙咀　表演金雞獨立　擊掌互動

全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》今日（7日）展開，2,500隻大熊貓雕塑一連兩日到訪尖沙咀星光大道，大批市民及遊客到場「打卡」仿真熊貓「PANDA GO！GUIDE」中午現身尖沙咀海傍，快閃約10分鐘，與遊客近距離接觸擊掌互動，還表演街舞、金雞獨立等。



仿真熊貓中午現身尖沙咀海傍。（黃浩謙攝）

仿真熊貓中午現身尖沙咀海傍。（黃浩謙攝）

仿真熊貓變身功夫熊貓

《PANDA GO！香港遊》2,500隻大熊貓雕塑早上11時起在尖沙咀星光大道展出，不少市民一早已到場「打卡」。到中午，仿真熊貓「PANDA GO! GUIDE」出場與市民互動，大會以圍欄間出一個「舞台」，讓牠大展身手。

「大熊貓導遊」不時拿着道具竹葉揮手，又耍出「金雞獨立」，「蛇拳」等武功變身「功夫熊貓」，又大跳街舞。圍觀的市民反應熱烈，不停向仿真熊貓揮手。大熊貓亦非常親民，與遊客擊掌「High Five」。

仿真熊貓中午現身尖沙咀海傍，大展身手。（吳美松攝）

仿真熊貓中午現身尖沙咀海傍，與市民擊掌。（吳美松攝）

坐下後需工作人員攙扶

仿真熊貓坐下時，形態與真的熊貓無異，幾可亂真，亦同樣有點份量，移動時需要工作人員協助攙扶或推一把。「PANDA GO! GUIDE」最後更大送飛吻，暫別遊客，待下午5時半再出場。

仿真熊貓中午現身尖沙咀海傍，坐下後幾可亂真。（吳美松攝）

仿真熊貓中午現身尖沙咀海傍。（黃浩謙攝）

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仿真熊貓皮套出自曾設計日本著名英雄角色「超人ZERO」的皮套製作家岡部淳也的手筆，造價與一部法拉利跑車相若。以現時熊貓皮套的眨眼和嘴的閉合都是遙控操作，岡部淳也專門請日本皮套演員拍攝教學片段，指導香港皮套演員。

大熊貓雕塑一連兩日尖沙咀展出

《PANDA GO！香港遊》以8款全新設計的大熊貓造型，再加入6隻「熊貓香港親友會」特別版，以居於香港的大熊貓盈盈、樂樂、龍鳳胎姊弟，安安和可可為設計原型，組合出2,500隻大熊貓雕塑。展覽首站一連兩日設於尖沙咀星光大道，大會設置圍欄分隔開雕塑和遊客，遊客不可伸手觸摸，有工作人員提醒。

6隻「熊貓香港親友會」特別版大熊貓雕塑。（吳美松攝）

▼12月7日 2500隻大熊貓雕塑星光大道展出▼



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《PANDA GO！香港遊》熊貓展將於12月四個周末及聖誕節在多個地點登場。

▼12月2日 2500隻大熊貓雕塑抵港▼



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《PANDA GO！香港遊》



12月7日至8日—尖沙咀星光大道

開放時間：上午11時至晚上8時



12月14日至15日—昂坪360

開放時間：上午11時至下午5時



12月21日至22日—香港海洋公園

開放時間：上午10時至晚上7時



12月25日至26日—中山紀念公園

開放時間：上午11時至晚上8時

