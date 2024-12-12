黎智英自辯｜提救生艇計劃想叫年青人把握機會離開　認有英國護照

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（11日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第十六天自辯。黎繼續解釋他在Twitter所發的帖文，包括提及特朗普政府關閉中國在休斯敦大使館，及英政府的救生艇計劃等。黎重申他只是講其想法，並無主張制裁之意，他亦想著年青人把握機會離開。對於英終止與港的引渡協議，黎直言他並不關心，又透露他擁有英國護照。



黎智英重申他在twitter的貼文並無主張制裁之意。

黎智英在2020年5月開設Twitter帳戶，他自辯時就多篇帖文作出解釋。

認持有英國護照

黎智英講及於2020年7月22日，其Twitter帳戶發表的帖文，該帖文轉載IPAC的帖文，提及英國將終止和香港的引渡協議。黎指，該帖文由李兆富撰寫。他又指，英國終止和香國的引渡協議一事，對他而言並不重要。辯方問，黎是否持有英國護照，他稱是。

帖文指特朗普有行動更勝說話

辯方繼而問及黎和李的其他訊息對話，李在訊息指：「美國要求中國關閉休斯敦的大使館」，黎智英回覆：「特朗普利用一連串對中國的制裁作為他的競選策略，非常聰明。拜登只是說話，但他(特朗普)行動，行動更勝說話。」黎的Twitter帳戶於7月23日發表的帖文，稱：「特朗普以不同方法採取行動，拜登只能提出要求，行動更勝說話。」

否認說法是主張制裁

法官李素蘭問黎是否認為關閉大使館屬制裁。黎認為是一種制裁，這是他當時的想法。辯方繼而問，是否敵對行動，黎稱是，但否認他主張美國對中國採取敵對行動。

有帖文提及英救生艇計劃

辯方繼而問於黎的另一帖文指：「我們的年青人是爭取自由運動的骨幹，他們正身處水深火熱中。英國向港人推出救生艇計劃，給予年青一代新的BNO簽證。」黎指帖文的「年青人」是指年輕的示威者，又解釋「爭取自由運動」(freedom movement)是指不受獨裁政權影響，免於香港的自由被中國侵害。

黎智英重申後來才知「攬炒巴」劉祖廸有參與國際線。（PA Images / 視覺中國）

官質疑是否想港獨

法官杜麗冰問，是否「從中國解放？」，黎稱是。法官杜麗冰隨即問：「你想香港獨立？」黎否認，表明不想香港獨立，強調運動是追求香港的自由不被中國侵害。法官李素蘭亦問及，劉祖廸是否屬年輕的示威者，黎指劉當時啟發其他年輕人，屬於其中一份子，他其後才得知劉參與國際線。

只想叫年輕人把握機會離開

黎又認為，向年青人提供庇護是好事，讓他們可以在自由的國家繼續生活，但否認主張年青人繼續在外地抗爭，並稱他只是著他們把握機會離開。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要