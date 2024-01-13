黎智英案・三｜與黎相關的主要人物　涉向泛民轉賬逾億（附名單)

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司涉違反國安法的案件，控方讀畢開案陳詞後，讀出控辯雙方的同意事實，並仔細交代案中與黎相關的人士，及他們的聯絡方式等；此外，控方亦指黎多年來直接或間接轉賬給泛民政黨和人士、以及一些機構等逾1億元，收款人更包括美國前官員。控方亦播出黎於2020年9月與警方所錄取的一份證人供詞，當時黎聲稱他並不認識關鍵證人、「12港人案」之一的李宇軒。



控方原準備傳召首名證人，《蘋果日報》前社長張劍虹，但黎的其中一名律師因有事未能出席聆訊兩星期，法庭最後准案件先處理其他事宜，兩星期內暫不傳召證人。



黎智英還柙3年，身型消瘦了不少。

根據控方開案陳詞及承認事實，提及與黎案相關的主要人物，包括：

Mark Simon

被告黎智英的美籍助手，負責協助對及與重光團隊的主要成員陳梓華等聯絡及發指示，他亦有向陳等人與世界各地的政客見面作安排，控方指黎涉轉賬予泛民的款項中，亦有部份由Mark Simon的戶口轉出。

李宇軒、陳梓華及劉祖廸

三人均是重光團隊的成員，任律師助理的陳梓華當中間人，負責向李宇軒等人傳達黎及Mark Simon的指示；李則負責對外聯絡，劉祖廸有「攬炒爸」之稱，是「攬炒」的精神領袖。劉於2020年1月已離開香港，李於2020年8月23日潛逃離港時被捕，是「12港人案」之一；陳於2020年10月被捕。李及陳已承認勾結外國勢力罪，會在案中指證黎智英。

張劍虹、陳沛敏、楊清奇、馮偉光

四人均是《蘋果日報》的高層，張劍虹及陳沛敏分別是社長及副社長，楊清奇是《蘋果》的主筆，馮偉光則有份協助黎開設《蘋果》的英文版。

控方開案陳詞及承認事實提到，黎在新聞處理上，會直接與張溝通，如報道陳方安生訪美報道等；另控方在陳的手機發現一個名為「English News」的Whatsapp的群組，成員包括有「黎生」、張劍虹等人，亦有陳與Mark Simon及「香港監察」創辦人羅斯(Benedict Rogers)的對話紀錄。

楊清奇的手機內則有一個名為「國安法應變委員會」的WhatsApp和Signal群組，他與區家麟及李怡等人曾以WhatsApp通訊，楊的電腦內並有一個名為《蘋果》受壓微調方向」的文件。

張劍虹、陳沛敏及楊清奇將會任控方證人。

控方指黎智英涉及的政治聯繫

本地政界人物

控方指黎智英與本地的政治人物，包括前政務司司長陳方安生及民主黨創黨成員李柱銘，均有透過WhatsApp及Signal通訊，另在開案陳詞亦提及民主黨的李永達及何俊仁曾出現在黎與李宇軒及陳梓華的台灣的飯局。

海外聯繫

控方指黎智英與美國一些前官員有頻繁的電郵來往，包括：美國前國防部副部長 Paul Wolfowitz、美國退役上將 Jack Keane、前華府專家惠頓（Christian Whiton）。

美國線涉及的人物

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另外，黎曾與多名美國時任官員見面，包括：副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、蓬佩奧助手Mary Kissel、眾議院議長佩洛西、總統國家安全事務助理博爾頓，其他議員亦包括：參議員Rick Scott、 Ted Cruz、 Josh Hawley。

此外，黎亦與美國前駐港澳領事郭明瀚（James Cunningham）有直接見面及透過訊息聯絡，黎與《華爾街日報》編輯Bill McGurn亦有WhatsApp 或Signal互通訊息。

英國線的主要人物

控方指黎與英國的連繫包括，與「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers），及英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）有訊息交流，另曾與英國上議院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）見面。

控方指黎與台灣時事評論員江春男有以Whatsapp或Signal互通訊息。

曾上「Live Chat with Jimmy」的人

《南華早報》前總編輯 Mark Clifford、以色列前總理夏蘭斯基 Natan Sharansky、美國公共政策企業研究院總監 Dan Blumental、美國大學教授 Perry Link、美國記者及政治評論員 Nicholas Kristof、美國前外交官 Raymond Burghardt 及前港督彭定康等。

控方指黎智英於2017年曾兩度其個人戶口向香港教區榮休主教陳日君(圖)支付共350萬港元。(資料圖片)

根據控方開案陳詞，以及警方國安處高級督察洪麗芬的書面供詞，指黎曾透過他、Mark Simon或黎名下公司，轉賬逾億元予多名人士及機構，除了泛民政黨或人士，亦包括外國前官員。

黎智英個人戶口：曾向不同人士匯款573萬

Mark Simon個人戶口：曾收黎智英1.18億元，再將當中9,300萬發放予民主派政黨或人士

黎智英名下公司：Lais Hotel曾向具有政治背景的組織或人士匯款2000萬，另公明紡織 Comitex：2016年3月曾收黎智英500萬元匯款，該公司之後有匯出款項，力高顧問公司亦曾有匯款。

此外，李宇軒6個銀行戶口曾收款1,453萬元，並有向20間海外媒體匯款980萬；陳梓華銀行戶口曾收Mark Simon、黎智英及「力高」合共25.4萬匯款，另獲授權成為黎的離岸公司「LACOCK」戶口唯一簽署人。

重光團隊「全球登報」計畫的支付情況

第一次眾籌（籌得700萬）

•黎智英及Mark Simon以旗下公司Lais Hotel及力高的名義，向5間報館預支156萬

•李宇軒收到眾籌得益後，將156萬還給台灣公司Chartwell Holding，以免黎的身分曝光

第二次眾籌（籌得310萬）

•Mark Simon將眾籌所得款項轉予蘋果專欄作家Jack Hazelwood的英國戶口，再將款項匯至李宇軒的銀行戶口

第三次眾籌（籌得1400萬）

•Lais Hotel及力高向6間報館支付354萬，包括向《日經》支付147萬

•Mark Simon將眾籌所得匯款（金額未知）至他成立的信託基金「The Project Hong Kong Trust」的銀行戶口，後再將328萬轉給李宇軒

•李宇軒其後嘗試將364.5萬匯款予Lais Hotel，但交易不成功

(資料來源，控方開案陳詞、承認事實及警員供詞。)

案件編號：HCCC 51/2022

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