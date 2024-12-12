的士車隊｜星群的士即日起試行全新6座電動車　明年2月供APP預約

運輸署於7月31日公布的士車隊牌照申請結果，有5間公司獲批牌照提供共3,500輛的士，部份聲稱將在半年內推出車隊。「的士大王」太子女鄭敏怡旗下的星群的士今日（12日）率先公布籌備進度，透露旗下車隊的士主要採用全新6座位電動車款，目前已陸續交付並開始試行服務，預料本月底將有40輛的士投入服務，明年1月中增至60輛，其後2月將提供預約服務。

屆時乘客可透過星群的士APP預約，並使用電子付款方式，目前仍待運輸署最後批核。所有預約訂單都以定額收費，即乘客需要預先付款，車費計算考慮包括地區、時段及交通狀況。



早前「星群的士」公布斥資3億元發展車隊，其中購買豪華的士的開支已高達1.5億元。（資料圖片／夏家朗攝）

首批全新電動車陸續試行 料明年1月中車隊規模擴展至60輛

星群的士公布，旗下車隊的士主要採用國產上汽大通全新的電動車款，型號為「MAXUS MIFA T」，最多可接載6名乘客加兩件大型行李，或4位乘客加6件大型行李。該批電動的士於上周五（6日）起，陸續抵港並通過香港海關檢查。

目前該批的士已陸續交付並開始試行服務，星群的士預計12月底，將有共40輛的士投入試行，預計明年1月中，車隊規模將擴展至60輛。此外，目前星群的士已招募大約50名司機，負責駕駛首批抵港的士，同時會繼續招募司機加入車隊。

試行期間不能預約 提供所有電子付款方式 車內有攝錄設備

星群的士又指，首批車隊的士在試行期間，不提供預約服務，乘客可直接在街上截乘，按咪錶付費。而所有星群電動的士，均配有安全設備和駕駛監察系統，車廂內亦安裝攝錄設備。

星群的士提供所有電子付款方式，包括VISA、Master、銀聯、Apple Pay、Payme、支付寳、AlipayHK及微信等。不過目前仍待運輸署最後批核，預料本月底可完成批核程序。

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料明年2月提供APP預約 乘客需預先付款

星群的士預計，明年2月可提供預約服務，屆時乘客可透過星群的士APP預約。車隊的士會提供定額收費，乘客需要預先付款，車費的計算會包括地區、時段及交通狀況。若乘客沒有預約，直接在街上截乘的士，將按咪錶計費。

不過，星群的士提到，上述的全新電動的士車款，不能接載輪椅乘客。惟星群的士亦會提供其他車型接載，相關乘客全程毋須離開輪椅。