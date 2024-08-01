的士車隊牌照｜有業界指聘請模式視乎司機意願　車費料貴1至2成半

政府完成評核的士車隊牌照申請，昨日(31日)公布獲批的5個的士車隊牌照，包括3隊為純市區的士、2隊為混合車隊，共涉3500輛的士。車隊須於一年內完成籌備工作並投入服務。



其中獲批車隊牌照的星群的士今早（1日）在電台節目指，服務收費會較一般咪錶的士收費貴10至25%，並解釋據過往得到的反應，乘客覺得貴25%屬可接受水平，「只要你架車、同司機服務夠好，乘客願意換適舒及寬闊旅程。」



至於車隊司機是否以固定薪金聘請，星群的士執行董事鄭敏怡指決定權在司機，要視乎對方是否願意接受合約制度，她又認為聘用模式與司機管理無必然關係，即使在僱主僱員制下，在實際情況下也難以百分百掌握司機如何營業，但當有制度，則可確保服務流程與質素，「其實唔使分佢係咩司機。」



的士車隊車型包括普通的士、豪華的士、輪椅的士。（資料圖片）

+ 9

獲批車隊牌照的星群的士，車隊屬混合車隊，350部屬市區的士、50部屬新界的士，該公司執行董事鄭敏怡表示，未來會看市場反應再增加新界的士數量。她又指，相信市民想要新服務，希望透過直觀的方法，讓市民一看到的士的外觀，便有耳目一新的感覺，車隊所用的士均為六座位新車。

提到收費，鄭敏怡指預約車隊的服務，會較一般咪錶的士收費貴10至25%，要視乎道路情況、司機去接客的路程。她指，據過往得到的反應，乘客覺得貴25%屬可接受水平，「只要你架車、同司機服務夠好，乘客願意換舒適及寬闊旅程。」

鄭敏怡指，會從現有星群的士服務抽調人手到車隊，現時也已招聘50名車隊司機，往後會再有大型招聘。她稱，過去一年有較多新人入行，當中不少以往可能是駕駛其他類型的車輛，有信心有足夠司機。

的士車隊｜「星群的士」斥資3億元發展車隊，單計購買豪華的士的開支已高達1.5億元。（夏家朗攝）

在成功招聘司機後，她指其公司會應用科技，為司機駕駛技術進行評估，過往一直有進行的司機服務態度培訓則會加入外語訓練，協助司機識別乘客講的語言、從哪個國家而來，以便更好應對。

她續指，五隊車隊之間不一定是競爭，也知道有些網約平台有意與車隊合作，未來也會探討與各方是否有合作空間。

車隊的士須設有全球定位系統、行車記錄儀及司機監察系統。（資料圖片）

至於車隊司機是否以固定薪金聘請，鄭敏怡回應指車隊有要求以僱主僱員制聘請司機的限額，其公司會配合，但現時其公司較多是租車司機，並有計劃確保他們的收入。問到希望兩類司機的比例為何，她則回應指並無特定比例，又指決定權在司機，「都要睇佢想唔想進入合約制度。」

她續指，認為聘用模式與司機管理無必然關係，即使在僱主僱員制下，在實際情況下也難以百分百掌握司機如何營業，但當有一個制度，設有評分、紀錄、及接單要求，「其實唔使分佢係咩司機。」

她又指，其公司現時設多個投訴途徑，包括電郵、熱線等，並有專責同事跟進，如發現司機服務有問題會再進行培訓，情況嚴重的話會解除合作關係。她相信，車隊制可以令乘客重新認識的士可提供甚麼服務，也補充以往的士難有投訴機制，「（車隊）你知道搵邊個，背後有管理團隊，希望乘客會重新選擇搭的士。」

順安車行負責人周國強。（資料圖片/梁鵬威攝）

順安車行負責人周國強指，對今次不獲選感可惜，「都無辦法，可能寫得投標書唔夠好、唔夠詳細，我自問自己做到最好，落選有好多原因，都會了解下運輸署評分。」

他自言已管理車隊30多年，為投標車隊前期投入800萬元，包括開發程式、加裝電子咪錶等，並已有百多架車準備好，現時雖然不獲批車隊牌照，但也會研究會否繼續參照車隊模式投入的士服務。

有報道提到言論或作風較進取的業界人士落選，被問到有否認為過去言論影響今次競投，周國強回應指不評論言論是否影響競投，續指「我唔講嘢都有人講嘢，政府做得好，無人話到政府。」又提到的士業面對很多困境，如無人發聲也不會有網約牌照，續稱「相信政府公正公平」，料今次結果主要關乎自身問題。

他也相信，車隊制下會減少拒載、兜路情況出現，相信投訴數字會降低。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強在同一節目也表示，相信車隊制下的士會有「新形象、走返正路」，希望藉此可以令亂收費的士無生存空間，從而「撥亂反正」。

被問到車隊制推行後，市民會否傾向選擇預約車隊的士，而不選擇在街上截的士，何志強認為不會擔心有這種情況，「我諗唔會喇，趕時間有車就截。」他都提到，如果客源回歸的士，相信車隊及一般的士可以相輔相乘。

▼2024年7月31日 運輸署批出車隊牌照▼



運輸署署長李頌恩昨午（2024年7月31日）公布的士車隊牌照申請結果，她表示符合申請資格有12個，評分最高的五間獲發牌，分別是：

．Big Boss Taxi Company Limited

．CMG Fleet Management Limited

．新科發展（國際）有限公司

．星群的士服務有限公司

．泰和管理有限公司

