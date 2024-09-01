的士車隊｜林世雄指年輕人入行　是「雞和蛋」問題　業界要新氣象

政府早前發出5個的士車隊牌照，運輸及物流局局長林世雄今日（1日）表示，當局會視乎車隊的營運情況或將車隊數量擴大，以及或會增加車隊中車的數量。他又形容，年輕司機會否入行是「雞和蛋」的問題，期望車隊制可帶動生意，吸引生力軍。



運輸及物流局局長林世雄。(資料圖片）

林世雄在新城電台節目《民生無小事》表示，當局對的士車隊的司機、車或管理相當有要求，在車齡、車型、電子支付安排、預約安排上都有規定。他又指，當局會視乎車隊的營運情況或將車隊數量擴大，以及或會增加車隊中車的數量。

被問到車隊制可否吸引年輕司機入行，林世雄形容是「雞和蛋」的問題，稱的士行業需要新氣象，才可吸引生力軍，故他期望，新氣象可帶動的士業界收入增加，同時令的士司機形象變好，從而吸引新人。

林世雄亦指，當局要求車隊需與司機有僱傭關係，期望觀察能否對「個體戶」的士服務帶來衝擊。

+ 9

就網約出租車及其平台的規管問題，林世雄表示，當局期望在一年内做到相關的立法建議。他提到，當局正參考國外的相關經驗，包括要求網約車平台一定要登記、確保車輛有合法的牌證和保險、網約車司機僅可通過平台預約接單，當局將循以上方向立法。

林世雄又表示，運輸署正研究本港對個人點對點服務供求需要，期望明年中向公眾交代，並以此決定網約車數量、種類。

就東九龍、啟德、洪水橋及廈村的智慧綠色集體運輸系統進度，林世雄表示，當局在5至7月均邀請了顧問工程師對三個系統進行勘察和設計工作，又強調不同地點都有各自適合的集體運輸系統，期望下半年可以邀請相關系統的供應商及營運商提交意向書。

另外，談到跨境運輸，林世雄表示，未來計及羅湖站、落馬洲支線，本港將共有6個陸路口岸與鐵路接駁。至於正規劃的沙頭角口岸，他表示需視乎規劃是否需要鐵路去進行連接，特區政府、内地政府會審視後再作定奪。