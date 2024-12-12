fufuland｜內地梳乎厘店MegaBox分店　多兩雪糕樣本大腸菌群超標

食物安全中心今（12日）公布，內地生乳梳乎厘店「fufuland」九龍灣Megabox分店，再多兩個雪糕樣本，發現大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限，涉及一個牛奶味雪糕和一個奶茶味雪糕樣本。



食物安全中心表示，繼早前於內地生乳梳乎厘店「fufuland」九龍灣Megabox分店的一個牛奶味雪糕樣本發現大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限，中心在12月9日跟進調查取其他樣本中發現，該店製作的另一個牛奶味雪糕和一個奶茶味雪糕樣本大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限。

檢測結果顯示，該牛奶味雪糕樣本大腸菌群含量為每克1,300個，總含菌量為每克57,000個，而該奶茶味雪糕樣本大腸菌群含量為每克240個，總含菌量為每克70,000個。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於50,000個細菌。意味該牛奶味雪糕大腸菌群含量超標12倍，總含菌量超標0.14倍。而該奶茶味雪糕樣本，大腸菌群含量超標1.4倍，總含菌量超標0.4倍。

該店自12月9日起已停售所有雪糕產品，並進行徹底清潔和消毒。發言人指，中心已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，以及檢視和監督有關食肆，確保食肆已採取改善措施。

大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。中心又指，會繼續跟進事件和採取適當行動。