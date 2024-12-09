大腸桿菌｜內地梳乎厘店Fufuland九龍灣分店雪糕每克超標689倍

食環署食物安全中心今日（9日）晚上公布，內地梳乎厘店「Fufuland」Megabox分店的一個牛奶味雪糕樣本，驗出每克69,000個大腸菌群，較法例上限每克100個高689倍，食肆已按中心指示停售和棄置相關食品。



九龍灣Megabox的「Fufuland」一個牛奶味雪糕驗出大腸菌群超標。(網上圖片)

總含菌量每克120萬個 超法例上限23倍

食物安全中心發言人表示，中心早前從九龍灣Megabox的「Fufuland」抽取一個牛奶味雪糕樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克69,000個，總含菌量為每克120萬個。

根據《冰凍甜點規例》，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌。意味每克計，該牛奶味雪糕樣本大腸菌群含量超出法例上限689倍，總含菌量超標23倍。

雪糕在該食肆內製作 中心指示停售和棄置

中心發言人指，中心已即時派員到該食肆調查及抽取食物樣本作化驗。調查顯示雪糕在該食肆製作，該食肆已按中心指示停售和棄置相關食品。中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆進行徹底清潔和消毒。

發言人又指，中心會繼續跟進事件和採取適當行動，如有足夠證據，會提出檢控。

「Fufuland」今年7月攻港 本港已有6分店

翻查資料，「Fufuland」是內地生乳梳乎厘店，今年7月攻港，至今在港已有至少六家分店，分別位於旺角朗豪坊、屯門市廣場、元朗Yoho Mix、九龍塘又一城、銅鑼灣利舞臺及九龍灣Megabox。